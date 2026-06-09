लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : 105 वर्षीय जीवीबेन तारपरा का नेत्रदान और देहदान, मानव सेवा की मिसाल बना तारपरा परिवार

लोकदृष्टि चक्षु बैंक और मेडिकल शिक्षा हेतु देह समर्पित, समाज को दिया सेवा और दान का प्रेरक संदेश

On
सूरत : 105 वर्षीय जीवीबेन तारपरा का नेत्रदान और देहदान, मानव सेवा की मिसाल बना तारपरा परिवार

 जामनगर जिले की कालावड़ तहसील के हरीपर गांव निवासी तारपरा परिवार ने मानव सेवा और समाज कल्याण का प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत करते हुए 105 वर्षीय स्वर्गीय जीवीबेन रवजीभाई तारपरा के निधन के उपरांत उनका नेत्रदान एवं देहदान संपन्न कराया। यह कार्य रेड क्रॉस चौर्यासी तालुका शाखा, सूरत तथा लोकदृष्टि चक्षु बैंक के सहयोग से किया गया।

परिवार के सदस्य एवं समाजसेवी शांतिभाई तारपरा, जो सीमेंट एवं निर्माण व्यवसाय से जुड़े हैं और विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ने अपनी माताश्री के निधन के पश्चात इस पुण्य कार्य के लिए पहल की। उन्होंने डॉ. प्रफुलभाई शिरोया से संपर्क कर परिवार की सहमति से नेत्रदान एवं देहदान की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करवाई।

इस अवसर पर खीमजीभाई रवजीभाई तारपरा, राजेशभाई खीमजीभाई तारपरा, धर्मि तारपरा, मित तारपरा, नयनभाई खीमजीभाई तारपरा, मन तारपरा, दयाबेन परेशकुमार गीणोया, शांतिलाल रवजीभाई तारपरा, कार्तिक शांतिलाल तारपरा, केशवी तारपरा, कृपा तारपरा, जय शांतिलाल तारपरा, सिया तारपरा, रमेशभाई रवजीभाई तारपरा, जिगर रमेशभाई तारपरा, धर्व तारपरा, हीरल शिवेस पटेल, चमनकुमार अजीभाई तारपरा, बृजेश चमनलाल तारपरा तथा रोशन चमनलाल तारपरा सहित परिवार के अनेक सदस्य उपस्थित रहे।

डॉ. प्रफुलभाई शिरोया ने बताया कि शांतिभाई तारपरा लंबे समय से सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए हैं और रक्तदान, नेत्रदान, देहदान एवं अंगदान जैसे जनजागरण अभियानों के माध्यम से लोगों को प्रेरित करते रहे हैं। उनके प्रयासों से अनेक लोग मानव सेवा के इन कार्यों से जुड़ रहे हैं।

स्वर्गीय जीवीबेन के नेत्र लोकदृष्टि चक्षु बैंक द्वारा स्वीकार किए गए, जबकि उनका पार्थिव शरीर मेडिकल शिक्षा एवं अनुसंधान के उद्देश्य से नडियाद स्थित एन.डी. देसाई मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर के शरीर रचना विभाग को समर्पित किया गया। विभाग के डॉ. जयन गोड़ा एवं डॉ. अक्षय तड़वी ने देहदान स्वीकार करते हुए बताया कि इससे मेडिकल विद्यार्थियों को मानव शरीर की संरचना के अध्ययन और शोध कार्यों में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी।

इस अवसर पर डॉ. भाविन शिरोया, दिनेशभाई जोगाणी, जनरल सर्जन डॉ. भरत सोनाणी, सामाजिक अग्रणी डॉ. मनोज वघासिया, लायंस क्लब सूरत ईस्ट के जगदीशभाई गोदरा, किशोरभाई मांगरोलिया, रोटरी क्लब ऑफ सूरत ईस्ट के अध्यक्ष किरीट पटेल, मंत्री हितेश वेकरिया सहित अनेक गणमान्यजन उपस्थित रहे। हरीपर गांव के ग्रामीणों, तारपरा परिवार एवं सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज के सदस्यों ने स्वर्गीय जीवीबेन को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके नेत्रदान एवं देहदान के निर्णय को समाज के लिए प्रेरणास्रोत बताया।

 

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

सूरत : हजीरा और मुंबई के पोर्ट पर फंसा 250 करोड़ रुपये का आयातित धागा, टेक्सटाइल उद्योग में संकट गहराया

सूरत : हजीरा और मुंबई के पोर्ट पर फंसा 250 करोड़ रुपये का आयातित धागा, टेक्सटाइल उद्योग में संकट गहराया

सूरत : वस्त्र आयुक्त वृंदा मनोहर देसाई ने सूरत के प्रमुख टेक्सटाइल संस्थानों और औद्योगिक इकाइयों का किया दौरा

सूरत : वस्त्र आयुक्त वृंदा मनोहर देसाई ने सूरत के प्रमुख टेक्सटाइल संस्थानों और औद्योगिक इकाइयों का किया दौरा

सूरत : एन्जॉय ग्रुप ने वृद्धाश्रम में किया सेवा कार्य, बुजुर्गों को वितरित की आवश्यक सामग्री

सूरत : एन्जॉय ग्रुप ने वृद्धाश्रम में किया सेवा कार्य, बुजुर्गों को वितरित की आवश्यक सामग्री

सूरत : प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद होगी नगर निगम की अगली जनरल मीटिंग, समिति गठन में होगी देरी

सूरत : प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद होगी नगर निगम की अगली जनरल मीटिंग, समिति गठन में होगी देरी