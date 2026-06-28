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सूरत एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान इंडिगो विमान पर लेजर लाइट की घटना, कातारगाम क्षेत्र में जांच शुरू

दिल्ली से आई फ्लाइट के पायलट ने फाइनल एप्रोच के दौरान हरी लेजर लाइट देखने की दी सूचना; CISF, ATC और पुलिस ने तत्काल शुरू की संयुक्त कार्रवाई

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सूरत एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान इंडिगो विमान पर लेजर लाइट की घटना, कातारगाम क्षेत्र में जांच शुरू

सूरत। सूरत एयरपोर्ट पर शनिवार रात विमानन सुरक्षा से जुड़ी एक गंभीर घटना सामने आई। दिल्ली से सूरत आ रही इंडिगो एयरलाइंस की उड़ान संख्या 6E-6511 के पायलट ने विमान की लैंडिंग के दौरान हरे रंग की लेजर लाइट दिखाई देने की सूचना एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) को दी।

घटना के बाद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC), एयरपोर्ट अथॉरिटी तथा अन्य संबंधित एजेंसियों ने तत्काल समन्वित कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 27 जून 2026 की रात करीब 9:56 बजे, जब विमान सूरत एयरपोर्ट पर अंतिम लैंडिंग प्रक्रिया (फाइनल एप्रोच) में था, तब पायलट ने रनवे थ्रेशोल्ड से लगभग 7 नॉटिकल माइल की दूरी तथा विस्तारित सेंटर लाइन से करीब 2 नॉटिकल माइल दाहिनी ओर हरे रंग की लेजर लाइट देखे जाने की सूचना ATC को दी।

विमानन विशेषज्ञों के अनुसार, इस प्रकार की लेजर किरणें पायलट की दृष्टि को क्षणिक रूप से प्रभावित कर सकती हैं और उड़ान सुरक्षा के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकती हैं।

सूचना मिलते ही CISF, एयरपोर्ट अथॉरिटी और ATC के बीच तत्काल समन्वय स्थापित किया गया। प्रारंभिक जांच में लेजर लाइट का संभावित स्रोत कातारगाम क्षेत्र की ओर होने की पुष्टि हुई।

इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने कातारगाम पुलिस को आवश्यक कानूनी एवं निवारक कार्रवाई के लिए सूचित किया। पुलिस अब लेजर लाइट के वास्तविक स्रोत का पता लगाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जांच कर रही है।

CISF ने स्पष्ट किया है कि सूरत एयरपोर्ट पर यात्रियों, विमानों और विमानन परिसंपत्तियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी सुरक्षा एवं संचालन एजेंसियां किसी भी सुरक्षा संबंधी सूचना पर निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के तहत तत्काल कार्रवाई के लिए पूरी तरह सतर्क हैं।

CISF ने आम नागरिकों से अपील की है कि एयरपोर्ट के आसपास किसी भी प्रकार की लेजर लाइट, हाई-पावर लेजर डिवाइस, ड्रोन या अन्य ऐसी वस्तुओं का उपयोग न करें, जो विमान संचालन में बाधा उत्पन्न कर सकती

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Tags: Airport Surat

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