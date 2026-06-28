लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सीमित संसाधनों के बीच सूरत में रहकर की तैयारी, महिमा पटेल ने सीए इंटर में हासिल की AIR-48

उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव की छात्रा ने 461 अंक के साथ ऑल इंडिया रैंक-48 प्राप्त की; सूरत में रहकर मेहनत और आत्मविश्वास से रचा सफलता का इतिहास

On
सीमित संसाधनों के बीच सूरत में रहकर की तैयारी, महिमा पटेल ने सीए इंटर में हासिल की AIR-48

सूरत। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के एक छोटे से गांव की रहने वाली महिमा पटेल ने सीमित संसाधनों और पारिवारिक चुनौतियों के बावजूद चार्टर्ड अकाउंटेंसी (CA) इंटरमीडिएट परीक्षा में शानदार सफलता हासिल करते हुए 461 अंकों के साथ ऑल इंडिया रैंक (AIR)-48 प्राप्त की है।

बेहतर शिक्षा और अपने सपनों को साकार करने के लिए महिमा पिछले कुछ समय से सूरत में अपनी मौसी के घर रहकर पढ़ाई कर रही थीं।

महिमा के पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। आर्थिक और पारिवारिक कठिनाइयों के बीच उन्होंने अपने लक्ष्य से समझौता नहीं किया। कठिन परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास के बल पर उन्होंने देशभर में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।

अपनी सफलता पर महिमा ने इसका श्रेय अपनी माता, परिवार, शिक्षकों और मार्गदर्शकों को दिया। उनका कहना है कि परिवार और गुरुजनों के सहयोग तथा निरंतर मेहनत ने उन्हें यह मुकाम दिलाया।

वर्तमान में महिमा सूरत में रहकर सीए जितेंद्र मूंदड़ा और सीए दिनेश जेठमल माहेश्वरी की सीए फर्म में प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन प्राप्त कर रही हैं। महिमा की इस उपलब्धि पर सीए दिनेश माहेश्वरी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें महिमा की प्रतिभा पर पहले से ही पूरा भरोसा था।

उन्होंने बताया कि परीक्षा से पहले ही महिमा ने आत्मविश्वास के साथ कहा था कि वह सिर्फ परीक्षा पास करने नहीं, बल्कि रैंक हासिल करने के लक्ष्य के साथ तैयारी कर रही हैं।

महिमा पटेल की यह सफलता उन हजारों विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं। उनकी उपलब्धि यह संदेश देती है कि मजबूत इच्छाशक्ति, सही मार्गदर्शन और निरंतर मेहनत के दम पर किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

सूरत : विसा हुमड समाज द्वारा श्रुत स्कंद विधान एवं शास्त्र सजावट प्रतियोगिता का आयोजन

सूरत : विसा हुमड समाज द्वारा श्रुत स्कंद विधान एवं शास्त्र सजावट प्रतियोगिता का आयोजन

सूरत : सिविल अस्पताल में 47 नई व्हीलचेयर और 10 आधुनिक स्ट्रेचर का लोकार्पण

सूरत : सिविल अस्पताल में 47 नई व्हीलचेयर और 10 आधुनिक स्ट्रेचर का लोकार्पण

सूरत : उपभोक्ता न्यायालय की समस्याओं को लेकर बार काउंसिल ऑफ गुजरात ने राज्य मंत्री निमुबेन बंभानिया को सौंपा ज्ञापन

सूरत : उपभोक्ता न्यायालय की समस्याओं को लेकर बार काउंसिल ऑफ गुजरात ने राज्य मंत्री निमुबेन बंभानिया को सौंपा ज्ञापन

सूरत : केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल ने 98 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया ई-उद्घाटन, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी रहे मौजूद

सूरत : केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल ने 98 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया ई-उद्घाटन, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी रहे मौजूद

Latest Posts

सूरत : बहावलपुर समाज के पहले रक्तदान शिविर में 108 यूनिट रक्त एकत्रित
सूरत : बहावलपुर समाज के पहले रक्तदान शिविर में 108 यूनिट रक्त एकत्रित
महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मामले में हरियाणा से एक और बिहार से दो आरोपी गिरफ्तार
महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मामले में हरियाणा से एक और बिहार से दो आरोपी गिरफ्तार
जन धन, आधार और UPI का कमाल, 2 करोड़ से बढ़कर 24,162 करोड़ हुआ ट्रांजैक्शन
जन धन, आधार और UPI का कमाल, 2 करोड़ से बढ़कर 24,162 करोड़ हुआ ट्रांजैक्शन
‘वेलकम टू द जंगल’ में मैंने खुद जुड़वाया ‘भोजपुरी इज बेटर दैन हॉलीवुड’ डायलॉग: अक्षय कुमार
‘वेलकम टू द जंगल’ में मैंने खुद जुड़वाया ‘भोजपुरी इज बेटर दैन हॉलीवुड’ डायलॉग: अक्षय कुमार
प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठे वांगचुक
प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठे वांगचुक