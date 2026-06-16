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सूरत : व्हाइट लोटस इंटरनेशनल स्कूल की मान्या ड्रोलिया ने कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप 2026 में रचा इतिहास

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सूरत : व्हाइट लोटस इंटरनेशनल स्कूल की मान्या ड्रोलिया ने कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप 2026 में रचा इतिहास

सूरत। व्हाइट लोटस इंटरनेशनल स्कूल के लिए गर्व और खुशी का अवसर तब आया जब विद्यालय की प्रतिभाशाली छात्रा मान्या ड्रोलिया ने श्रीलंका में आयोजित प्रतिष्ठित कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन कर भारत और विद्यालय का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया।

अपनी असाधारण प्रतिभा, रणनीतिक कौशल और अटूट समर्पण का परिचय देते हुए मान्या ने प्रतियोगिता के तीनों प्रारूपों में पदक जीतकर एक नया इतिहास रच दिया। उन्होंने क्लासिकल प्रारूप में स्वर्ण पदक, ब्लिट्ज प्रारूप में रजत पदक तथा रैपिड प्रारूप में कांस्य पदक हासिल कर भारत का गौरव बढ़ाया।

कॉमनवेल्थ देशों के सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ियों के बीच प्रतिस्पर्धा करते हुए मान्या ने अपने धैर्य, आत्मविश्वास और उत्कृष्ट खेल कौशल का परिचय दिया। उनकी यह उपलब्धि वर्षों की मेहनत, अनुशासन, लगन और शतरंज के प्रति उनके समर्पण का परिणाम है।

मान्या की इस ऐतिहासिक सफलता पर व्हाइट लोटस इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधन, प्राचार्य, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई दी। विद्यालय परिवार ने इसे न केवल विद्यालय बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का क्षण बताया।

मान्या की यह उपलब्धि युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो यह संदेश देती है कि दृढ़ संकल्प, निरंतर अभ्यास और आत्मविश्वास के बल पर किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

विद्यालय परिवार को विश्वास है कि मान्या भविष्य में भी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई सफलताएँ अर्जित कर भारत का नाम और अधिक ऊँचा करेंगी।

मान्या ड्रोलिया को इस ऐतिहासिक त्रि-पदक उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएँ। उनकी सफलता ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है।

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Tags: Surat PNN

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