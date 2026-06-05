सूरत : प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर, सचिन के उद्योगपति ई-बस से पहुंचे कार्यक्रम में

सूरत। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सूरत दौरे के दौरान पर्यावरण संरक्षण और ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने का एक अनूठा उदाहरण देखने को मिला।

सचिन इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव सोसायटी के पदाधिकारियों, निदेशकों और उद्योगपतियों ने प्रधानमंत्री की अपील का समर्थन करते हुए इलेक्ट्रिक बैटरी संचालित विशेष बस से कार्यक्रम स्थल तक यात्रा की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत, विकसित गुजरात और हरित परिवहन के विजन को ध्यान में रखते हुए सचिन जीआईडीसी के उद्योगपति सूरत के इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में एक साथ ई-बस के माध्यम से पहुंचे।

इस पहल का उद्देश्य पेट्रोल और डीजल की खपत कम करना तथा पर्यावरण-अनुकूल परिवहन को प्रोत्साहित करना था।

इस अवसर पर सचिन इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव सोसायटी के अध्यक्ष किशोरभाई पटेल, सचिव मयूर जे. गोलवाला, सचिन जीआईडीसी नोटिफाइड एरिया के चेयरमैन नीलेश गामी, पूर्व चेयरमैन मितुल मेहता सहित कई उद्योगपति उपस्थित रहे। इनमें गौरांग चपटवाला, भीखू नकरानी, प्रवीण रमानी, जयसुख असोदरिया और मुकेश चतुर्वेदी भी शामिल थे।

उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी योजनाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि समाज और उद्योगों की सक्रिय भागीदारी से ही इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं।

इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग प्रदूषण कम करने और ऊर्जा संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका को लगातार मजबूत करने पर जोर देते रहे हैं।

वर्ष 2021 में आयोजित COP26 Climate Summit में उन्होंने वर्ष 2070 तक भारत को ‘नेट-ज़ीरो उत्सर्जन’ के लक्ष्य तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। इसी दृष्टिकोण के तहत जनभागीदारी आधारित पर्यावरण संरक्षण अभियानों को भी लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है।