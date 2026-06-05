सूरत : विश्व पर्यावरण दिवस पर भेस्तान में विकसित शहरी वन में 8,000 पौधों का रोपण

सूरत। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को सूरत महानगरपालिका द्वारा दक्षिण-ए ज़ोन के भेस्तान क्षेत्र स्थित टी.पी.एस. नंबर-44 में नव विकसित शहरी वन परिसर में वृक्षारोपण एवं निःशुल्क पौधा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों तथा स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति में विभिन्न स्थानीय प्रजातियों के 8,000 पौधे लगाए गए तथा 1,500 पौधों का निःशुल्क वितरण किया गया।

भेस्तान आवास के सामने, साईपूजन रो-हाउस रोड और सिद्धि विनायक रेजीडेंसी के निकट स्थित इस शहरी वन में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक मनुभाई पटेल ने की।

इस अवसर पर महापौर मायाबेन मावाणी, स्थायी समिति के अध्यक्ष राजनभाई पटेल, उप महापौर सुधाकर चौधरी, सत्तारूढ़ दल की नेता अल्पाबेन मेहता, दंडक उर्मिलाबेन त्रिपाठी सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में गुजरात सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) अंजू शर्मा, सड़क एवं भवन विभाग के सचिव पी.आर. पटेलिया, सूरत महानगरपालिका आयुक्त एम. नागराजन तथा निगम के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे।

विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में सूरत महानगरपालिका द्वारा शहर के विभिन्न ज़ोन और वार्डों में जनभागीदारी के साथ व्यापक वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। अभियान के तहत पूरे शहर में लगभग 30,000 पौधों का रोपण किया गया, जबकि विभिन्न नगर निगम नर्सरियों से 3,000 पौधों का निःशुल्क वितरण भी किया गया।

महानगरपालिका ने निजी परिसरों और संस्थानों में भी वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए विशेष पहल शुरू की है। इसके तहत नागरिक सूरत महानगरपालिका की वेबसाइट और मोबाइल एप के माध्यम से पंजीकरण कर वृक्षारोपण अभियान में भाग ले सकते हैं।

निगम प्रशासन ने नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में ‘ग्रीन सूरत’ अभियान से जुड़ने और पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय योगदान देने की अपील की है।