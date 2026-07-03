सूरत : वैश्विक युद्ध जैसे हालात का असर रियल एस्टेट पर, निर्माण लागत बढ़ने से महंगे होंगे फ्लैट : क्रेडाई

सूरत। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बने युद्ध जैसे हालात का असर अब सूरत के रियल एस्टेट सेक्टर पर भी दिखाई देने लगा है। पेट्रोलियम एवं ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण परिवहन और उत्पादन लागत बढ़ने से सीमेंट, स्टील, लोहा, एल्यूमिनियम, प्लंबिंग सामग्री सहित अधिकांश निर्माण सामग्री महंगी हो गई है।

वहीं गैस और जीवन-यापन की बढ़ती लागत के चलते मजदूरी खर्च में भी इजाफा हुआ है, जिससे निर्माण लागत में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। यह जानकारी क्रेडाई सूरत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी।

क्रेडाई सूरत के चेयरमैन संजय मांगुकिया ने बताया कि पिछले कुछ समय से निर्माण कार्य में उपयोग होने वाली लगभग सभी सामग्रियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। ईंधन महंगा होने से परिवहन और उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है, जिसका सीधा असर निर्माण परियोजनाओं की लागत पर पड़ा है।

उन्होंने कहा कि अब तक डेवलपर्स ने बढ़ी हुई लागत का बोझ स्वयं वहन करने का प्रयास किया, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में कीमतों में कमी की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में निर्माण लागत में हुई वृद्धि को फ्लैटों की कीमतों में शामिल करना अब अनिवार्य हो गया है।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में निर्माणाधीन परियोजनाओं में मूल्य वृद्धि इस बात पर निर्भर करेगी कि परियोजना किस चरण में है। फाउंडेशन, स्ट्रक्चर, प्लास्टर अथवा फिनिशिंग जैसे अलग-अलग चरणों में लागत का अनुपात भिन्न होता है, इसलिए प्रत्येक परियोजना में मूल्य वृद्धि का प्रभाव भी अलग-अलग रहेगा। हालांकि इसका सीधा असर घर खरीदने वाले ग्राहकों पर पड़ेगा।

इसके चलते नए लॉन्च होने वाले प्रोजेक्ट्स तथा अभी पूर्ण नहीं हुई परियोजनाओं में संपत्तियों की कीमतों में लगभग 5 से 10 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करना आवश्यक हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में चल रही परियोजनाओं में मूल्य वृद्धि अपेक्षाकृत सीमित रहेगी, जबकि नए प्रोजेक्ट्स में बढ़ी हुई निर्माण लागत का पूरा प्रभाव कीमतों पर दिखाई देगा। ग्राहकों को समय रहते सही निर्णय लेने और बाजार की वास्तविक स्थिति को समझने के उद्देश्य से यह जानकारी सार्वजनिक की गई है।