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सूरत में GBS की पहली वर्षगांठ पर मेगा बिजनेस कॉन्क्लेव और फैशन वीक का सफल आयोजन

डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने किया उद्घाटन, देशभर के उद्यमी, बिजनेस विशेषज्ञ और डिजाइनर हुए शामिल

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सूरत में GBS की पहली वर्षगांठ पर मेगा बिजनेस कॉन्क्लेव और फैशन वीक का सफल आयोजन

सूरत। मेड इन इंडिया बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ग्लोबल बिजनेस सोशल (GBS) ने अपनी पहली वर्षगांठ के अवसर पर 20 और 21 जून को सूरत के सरसाना प्लेटिनम हॉल में GBS RiseUp Business Conclave & Fashion Week 2026 का सफल आयोजन किया।

इस दो दिवसीय कार्यक्रम में देशभर से उद्यमी, निवेशक, बिजनेस मेंटर्स, उद्योग विशेषज्ञ और फैशन डिजाइनर्स शामिल हुए।

कार्यक्रम का उद्घाटन गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने किया। फैशन वीक की शोभा बढ़ाने के लिए जिग्नेश पाटील  एवं उनका परिवार तथा पुलिस कमिश्नर की धर्मपत्नी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सदस्यों को नए व्यावसायिक अवसर प्रदान करना, आपसी नेटवर्किंग को मजबूत बनाना और GBS की एक वर्ष की सफल यात्रा का उत्सव मनाना था।

दो दिवसीय आयोजन में विभिन्न बिजनेस सेशन, फायर टॉक, महिला विंग चैप्टर लॉन्च, गाला डिनर, अवॉर्ड समारोह और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों को विभिन्न क्षेत्रों के सफल उद्यमियों और विशेषज्ञों से सीखने तथा नेटवर्किंग का अवसर मिला।

मुख्य वक्ताओं में बिजनेस कोच एवं निवेशक बसेश  गाला, कम्युनिकेशन कोच दिवास गुप्ता तथा पर्सनल ब्रांडिंग कोच मंसी वाई टीठक्कर शामिल रहीं। सभी वक्ताओं ने उद्यमिता, नेतृत्व, संचार कौशल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), व्यक्तिगत ब्रांडिंग, नेटवर्किंग और व्यवसाय विकास जैसे विषयों पर अपने अनुभव एवं महत्वपूर्ण मार्गदर्शन साझा किया।

कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण GBS Fashion Week 2026 रहा। फैशन वीक में कुल 10 थीम आधारित डिजाइनर सीक्वेंस प्रस्तुत किए गए, जिनमें 6 महिला और 4 पुरुष डिजाइनर्स शामिल थे।

सूरत, मुंबई, दिल्ली, जयपुर सहित देश के विभिन्न शहरों के डिजाइनर्स ने अपनी विशेष कलेक्शन और रचनात्मक डिजाइनों का प्रदर्शन किया।

फैशन शो में फेमिना मिस इंडिया विजेता साध्वी सैल ने सेलिब्रिटी शोस्टॉपर के रूप में रैंप वॉक किया। उनकी उपस्थिति ने कार्यक्रम की भव्यता को और बढ़ाया तथा फैशन वीक को विशेष आकर्षण प्रदान किया।

यह आयोजन उभरते और स्थापित डिजाइनर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच प्रदान करने के साथ-साथ सूरत को व्यवसाय, उद्यमिता और रचनात्मक उद्योगों के उभरते केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।

कार्यक्रम को सफल बनाने में GBS की समिति टीम, सदस्यों और सहयोगी भागीदारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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Tags: Surat PNN

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