सूरत : मानसून ने पकड़ी रफ्तार, तापी नदी का जलस्तर बढ़ा; इस सीजन में पहली बार वीयर कम कॉजवे बंद

सूरत: दक्षिण गुजरात में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है। शुक्रवार सुबह से सूरत शहर समेत पूरे दक्षिण गुजरात में लगातार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। लगातार वर्षा के कारण सूरत शहर की जीवनरेखा मानी जाने वाली तापी नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है।

तापी नदी में जलस्तर बढ़ने के चलते इस मानसून सीजन में पहली बार वीयर कम कॉजवे को एहतियात के तौर पर यातायात के लिए बंद करना पड़ा। कॉजवे पर पानी का स्तर बढ़ने के कारण प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवाजाही रोक दी।

वीयर कम कॉजवे बंद होने से शहर के दोनों हिस्सों के बीच आने-जाने वाले हजारों वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यातायात प्रभावित होने के कारण लोगों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना पड़ रहा है, जिससे अन्य प्रमुख मार्गों पर भी वाहनों का दबाव बढ़ गया।

मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में भी दक्षिण गुजरात में अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है। ऐसे में प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने तथा नदी और कॉजवे के आसपास अनावश्यक आवाजाही से बचने की सलाह दी है।