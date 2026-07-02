सूरत : स्व. सेवंतीबेन पांडुरंग सावंत की स्मृति में 22वीं निःशुल्क शिरडी यात्रा संपन्न, 120 से अधिक वरिष्ठ नागरिक सुरक्षित लौटे

सूरत। चैनल आई विटनेस एवं नवगुजरात टाइम्स के मैनेजिंग डायरेक्टर गणेशभाई पी. सावंत ने अपनी माताजी स्वर्गीय सेवंतीबेन पांडुरंग सावंत की पुण्य स्मृति में पिछले 22 वर्षों से आयोजित की जा रही निःशुल्क धार्मिक यात्रा की परंपरा को इस वर्ष भी जारी रखा।

इस वर्ष आयोजित शिरडी यात्रा में दो लग्जरी बसों के माध्यम से 120 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया और धार्मिक स्थलों के दर्शन कर सुरक्षित अपने घर लौटे।

यात्रा का शुभारंभ 28 जून की रात 11 बजे हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल के पुत्र एवं यूथ फॉर गुजरात के अध्यक्ष जिग्नेशभाई पाटिल, भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष छोटूभाई पाटिल, डीआरबी कॉलेज के चेयरमैन पंकजभाई पटेल, समाजसेवी, विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी, पत्रकार, महिला मंडलों के प्रतिनिधि तथा गणेशभाई सावंत का परिवार एवं सहयोगी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने सबसे पहले सप्तशृंगी माताजी के दर्शन किए, इसके बाद शिरडी साईंबाबा के दर्शन का लाभ लिया। 30 जून को यात्रियों ने शनि शिंगणापुर में दर्शन किए तथा रात्रि विश्राम शिरडी में किया। 1 जुलाई को मुक्तिधाम (नासिक) के दर्शन के बाद सभी श्रद्धालु सूरत लौट आए।

पूरी यात्रा के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के लिए चाय, नाश्ता, भोजन, पेयजल, आवास तथा अन्य सभी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था गणेशभाई सावंत और उनकी टीम द्वारा की गई। यात्रा में शामिल स्वयंसेवकों ने भी वरिष्ठ नागरिकों की सेवा पूरे समर्पण और आत्मीयता के साथ की, जिससे पूरी यात्रा सुखद, सुरक्षित और यादगार बन गई।

यात्रा के दौरान बसों में भजन, कीर्तन, गरबा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। वरिष्ठ नागरिकों ने पूरे उत्साह के साथ इसमें भाग लिया और भक्तिमय वातावरण में यात्रा का आनंद लिया। श्रद्धालुओं के चेहरों पर खुशी और संतोष इस सेवा कार्य की सबसे बड़ी उपलब्धि रही।

गणेशभाई सावंत ने स्वयं भी यात्रा के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की सेवा में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि माता-पिता और बुजुर्गों की सेवा ही सच्ची श्रद्धांजलि और ईश्वर की सर्वोत्तम पूजा है।

यात्रा के समापन पर सभी वरिष्ठ नागरिकों ने गणेशभाई सावंत, उनके परिवार और पूरी आयोजन टीम का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया।

उन्होंने कहा कि पिछले 22 वर्षों से निरंतर चल रही यह सेवा समाज के लिए प्रेरणादायी उदाहरण है और स्वर्गीय सेवंतीबेन पांडुरंग सावंत की स्मृति को सच्ची श्रद्धांजलि है।