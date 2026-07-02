सूरत : इनडोर स्टेडियम में गरबा आयोजन के लिए निगम ने जारी किया टेंडर, 10 दिन का किराया घटाकर ₹20 लाख किया

सूरत। एक समय शहर में व्यावसायिक गरबा आयोजनों की पहचान रहे सूरत महानगरपालिका के ऐतिहासिक इनडोर स्टेडियम की चमक पिछले कुछ वर्षों में फीकी पड़ गई है।

पॉश वेस्ट ज़ोन (ज़ोन-7) क्षेत्र स्थित इस स्टेडियम में नवरात्रि के दौरान गरबा आयोजन के लिए लगातार दो वर्षों से कोई आयोजक सामने नहीं आया। इसे देखते हुए सूरत महानगरपालिका ने इस वर्ष नवरात्रि-2026 के लिए अग्रिम तैयारी करते हुए स्टेडियम किराये पर देने की टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है।

नगर निगम ने इस वर्ष 10 दिनों के लिए स्टेडियम का आधार किराया ₹20 लाख निर्धारित किया है। इच्छुक आयोजकों को 16 जुलाई तक अपने टेंडर जमा करने होंगे। इसके बाद निगम द्वारा प्राप्त प्रस्तावों पर विचार कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

गौरतलब है कि पिछले वर्ष नगर निगम ने स्टेडियम का किराया ₹25 लाख तय किया था, लेकिन एक भी आयोजक ने रुचि नहीं दिखाई। परिणामस्वरूप लगातार दूसरे वर्ष भी स्टेडियम नवरात्रि के दौरान खाली रहा। इसी अनुभव को देखते हुए इस बार किराये में ₹5 लाख की कमी कर आधार मूल्य ₹20 लाख रखा गया है।

एक समय ऐसा था जब इसी इनडोर स्टेडियम में नवरात्रि आयोजन के अधिकार हासिल करने के लिए आयोजकों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा होती थी और बोली ₹70 लाख तक पहुंच जाती थी।

हालांकि बदलते समय के साथ शहर में बड़े मैदानों पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त एसी डोम और भव्य गरबा आयोजनों की लोकप्रियता बढ़ने से इनडोर स्टेडियम की मांग लगातार घटती गई है।

उल्लेखनीय है कि इस वर्ष 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ होने जा रहा है। शहरभर में गरबा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और विभिन्न क्षेत्रों में गरबा प्रशिक्षण कक्षाएं भी संचालित हो रही हैं।

इसी बीच नगर निगम को उम्मीद है कि कम किए गए किराये के बाद इस बार आयोजकों की रुचि बढ़ेगी और इनडोर स्टेडियम में फिर से गरबा महोत्सव आयोजित हो सकेगा।

अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि आधुनिक एसी डोम और खुले मैदानों में होने वाले भव्य आयोजनों के बढ़ते आकर्षण के बीच क्या इस वर्ष कोई आयोजक इनडोर स्टेडियम को किराये पर लेने के लिए आगे आता है या नहीं।