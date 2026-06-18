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सूरत

सूरत : फोस्टा की नवगठित कार्यकारिणी का गठन, हंसराज जैन अध्यक्ष और दिनेश कटारिया महामंत्री चुने गए

बोर्डरूम में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में सर्वसम्मति से पदाधिकारियों का चयन; अन्य समितियों की घोषणा जल्द

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सूरत : फोस्टा की नवगठित कार्यकारिणी का गठन, हंसराज जैन अध्यक्ष और दिनेश कटारिया महामंत्री चुने गए

सूरत। फेडरेशन ऑफ सूरत टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन (फोस्टा) की नव-नियुक्त कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक बुधवार, 18 जून 2026 को फोस्टा बोर्डरूम में आयोजित की गई। बैठक में नवगठित समिति के प्रमुख पदाधिकारियों का सर्वसम्मति से चयन किया गया।

बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों की सहमति से श्री हंसराज जैन को अध्यक्ष, दिनेश कटारिया को महामंत्री, नीरज अग्रवाल को कोषाध्यक्ष तथा  गिरीश मित्तल को संगठन महामंत्री के पद पर सर्वसम्मति से चुना गया।

फोस्टा के पदाधिकारियों ने विश्वास व्यक्त किया कि नई टीम संगठन को और अधिक सशक्त बनाने तथा टेक्सटाइल व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रभावी ढंग से कार्य करेगी।

बैठक के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि अन्य पदाधिकारियों एवं विभिन्न समितियों के गठन से संबंधित विस्तृत जानकारी शीघ्र ही जारी की जाएगी।

फोस्टा परिवार की ओर से सभी नव-निर्वाचित पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं उनके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी गईं।

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Tags: Surat Textiles FOSTTA

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