सूरत के पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत का अहमदाबाद तबादला

सूरत। गुजरात सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के वरिष्ठ अधिकारी एवं सूरत शहर के पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत (बैच-1997) का तबादला कर उन्हें अहमदाबाद शहर के पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया है। इस संबंध में गृह विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।

जारी आदेश के अनुसार, अहमदाबाद शहर के रिक्त कैडर पद पर अनुपम सिंह गहलोत की नियुक्ति की गई है। इसके लिए अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर के एक्स-कैडर पद को पुनर्गठित करते हुए उसे पुलिस महानिदेशक (DGP) ग्रेड से डाउनग्रेड कर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP) ग्रेड के कैडर पद में परिवर्तित किया गया है।

गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है कि यह आदेश गुजरात के राज्यपाल के नाम से जारी किया गया है। आदेश पर राज्य सरकार के गृह विभाग के प्रधान सचिव संजीव कुमार के हस्ताक्षर हैं।

अनुपम सिंह गहलोत ने सूरत पुलिस कमिश्नर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और विभिन्न बड़े आयोजनों के सफल प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब वे अहमदाबाद शहर के पुलिस कमिश्नर के रूप में अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे।

सरकार द्वारा सूरत के नए पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति संबंधी आदेश अलग से जारी किए जाने की संभावना है।