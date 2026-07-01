सूरत :  वेसू में तेज रफ्तार कार ने रिक्शा को मारी टक्कर, दोनों वाहन पलटे; चालक फरार, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

सूरत। शहर के पॉश वेसू क्षेत्र में बुधवार को एक तेज रफ्तार रेनॉल्ट डस्टर कार की टक्कर से एक यात्री रिक्शा पलट गया। हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद रिक्शा हवा में उछलकर पलट गया, जबकि डस्टर कार भी अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई।

पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सामने आने के बाद लोगों में दहशत फैल गई।

जानकारी के अनुसार, हादसा वेसू स्थित व्हाइट हाउस के निकट मुख्य मार्ग पर हुआ। एक रिक्शा चालक सड़क किनारे महिला यात्री को बैठाने के लिए रुका था।

महिला के रिक्शे में बैठते ही पीछे से तेज गति से आ रही रेनॉल्ट डस्टर कार ने रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि रिक्शा कई फीट उछलकर पलट गया और कार भी लगभग 180 डिग्री घूमकर सड़क पर उलट गई।

हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने राहत कार्य शुरू किया। क्षतिग्रस्त रिक्शे में फंसे चालक को बाहर निकालने के लिए लोगों ने रिक्शे का अगला शीशा तोड़ा और काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला।

रिक्शे में बैठी महिला यात्री भी सुरक्षित बाहर निकाल ली गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यदि स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए नहीं पहुंचते तो बड़ा हादसा हो सकता था।

हादसे के बाद सड़क पर पलटी डस्टर कार को स्थानीय लोगों ने मिलकर सीधा किया, लेकिन तब तक उसका चालक मौके से फरार हो चुका था। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि दुर्घटना के बाद चालक ने घायलों की कोई मदद नहीं की और वाहन छोड़कर भाग निकला।

घायल रिक्शा चालक की पहचान 38 वर्षीय सुरभान गुप्ता के रूप में हुई है। उनके सिर समेत शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। सूचना मिलने पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। चिकित्सकों के अनुसार उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।

घायल चालक के परिजन आकाश पटेल ने कहा कि उनके चाचा परिवार का पालन-पोषण रिक्शा चलाकर करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हादसे के बाद कार चालक मौके से भाग गया, जबकि उसे घायलों की सहायता करनी चाहिए थी। उन्होंने पुलिस से आरोपी चालक की शीघ्र गिरफ्तारी तथा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की।