सूरत : नगर निगम की बड़ी भर्ती: क्लर्क, स्टाफ नर्स और ड्राइवर की लिखित परीक्षाएं स्थगित

सूरत। सूरत नगर निगम (एसएमसी) द्वारा विभिन्न संवर्गों के लगभग 2,700 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के तहत आयोजित की जाने वाली तीन प्रमुख लिखित परीक्षाओं को प्रशासनिक कारणों से फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।

नगर निगम ने इस संबंध में आधिकारिक निर्णय लेते हुए स्पष्ट किया है कि नई परीक्षा तिथियों की घोषणा जल्द ही उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर की जाएगी।

नगर निगम द्वारा आयोजित की जा रही इस भर्ती प्रक्रिया को हाल के वर्षों की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में माना जा रहा है। इसके तहत तृतीय श्रेणी क्लर्क, स्टाफ नर्स, ड्राइवर तथा पब्लिक रिलेशन ऑफिसर (PRO) सहित चार संवर्गों के लिए भर्ती की जानी है।

स्थगित की गई परीक्षाओं में 717 क्लर्क पदों, 150 स्टाफ नर्स पदों और 444 ड्राइवर पदों के लिए आयोजित होने वाली लिखित परीक्षाएं शामिल हैं। इन तीनों संवर्गों के लिए कुल लगभग 1.55 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इनमें क्लर्क के लिए करीब 1.15 लाख, स्टाफ नर्स के लिए 30 हजार तथा ड्राइवर के लिए 10 हजार अभ्यर्थी शामिल हैं।

नगर निगम के भर्ती विभाग के अनुसार, इन संवर्गों की 100 अंकों की लिखित परीक्षाएं दो शिफ्टों में आयोजित की जानी थीं, लेकिन प्रशासनिक कारणों से इन्हें फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।

हालांकि, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर (PRO) पद की लिखित परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएगी। नगर निगम ने बताया कि इस परीक्षा के लिए विस्तृत कॉल लेटर जल्द ही संबंधित अभ्यर्थियों को ऑनलाइन उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

भर्ती विभाग ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे नई परीक्षा तिथियों तथा अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें।