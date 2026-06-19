सूरत : केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खडसे का वीएनएसजीयू दौरा, युवाओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए किया प्रेरित

सूरत। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने सूरत स्थित वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी (वीएनएसजीयू) का दौरा कर विद्यार्थियों, एनसीसी कैडेट्स और विश्वविद्यालय परिवार के साथ संवाद किया।

यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित देशव्यापी अभियान “12 साल – विश्वास, विकास और जनकल्याण” के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों का हिस्सा था।

दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री ने विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित स्वच्छता अभियान में भाग लिया और स्वयं झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। इसके अलावा उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से वृक्षारोपण किया तथा परिसर में आयोजित विशेष महायज्ञ में शामिल होकर सकारात्मक ऊर्जा और पर्यावरण संतुलन के महत्व पर बल दिया।

इस अवसर पर श्रीमती रक्षा खडसे ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास और जनकल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने को प्राथमिकता दी है, जिसके परिणामस्वरूप आज महिलाएं खेल, रक्षा, विज्ञान और राजनीति सहित विभिन्न क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों को छू रही हैं।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि युवा शक्ति और महिला शक्ति ही विकसित भारत के निर्माण की सबसे बड़ी आधारशिला बनेगी।

कार्यक्रम में मुकेश दलाल, मायाबेन मावाणी, सुधाकर चौधरी, डॉ. के. एन. चावड़ा, दर्शना जरदोश, विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारी, प्राध्यापक एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।

विश्वविद्यालय की प्रगति की समीक्षा, एनसीसी कैडेट्स के साथ विशेष संवाद

दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कुलपति डॉ. के. एन. चावड़ा के साथ विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों, अनुसंधान कार्यों और आधारभूत संरचना विकास की समीक्षा की। उन्होंने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक उपलब्धियों की सराहना करते हुए भविष्य में और उत्कृष्ट प्रदर्शन की शुभकामनाएं दीं।

इसके बाद उन्होंने एनसीसी कैडेट्स और विद्यार्थियों के साथ विशेष संवाद किया। इस दौरान उन्होंने युवाओं को अनुशासन, राष्ट्रसेवा और खेलों में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी ताकत हैं और उनके सक्रिय योगदान से भारत वैश्विक स्तर पर नई पहचान स्थापित कर सकता है।

कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों और कैडेट्स ने केंद्रीय मंत्री के साथ संवाद कर विभिन्न विषयों पर अपने विचार साझा किए तथा राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी का संकल्प लिया।