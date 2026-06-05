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सूरत

सूरत :  एनटीपीसी कवास में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया

कार्यक्रम के दौरान परियोजना प्रमुख (कवास) श्रीकांत केरहालकर द्वारा वृक्षारोपण किया गया

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सूरत :  एनटीपीसी कवास में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया

एनटीपीसी कवास स्टेशन में 05 जून, 2026 को परियोजना प्रमुख (कवास) श्रीकांत केरहालकर के नेतृत्व में विश्व पर्यावरण दिवस उत्साहपूवर्क मनाया गया। इस अवसर पर श्रीकांत केरहालकर ने सर्वप्रथम सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पर्यावरण संरक्षण हेतु शपथ दिलार्इ तथा प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंतगर्त एक प्रभात फेरी का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी एवं महिला सहभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

कार्यक्रम के दौरान परियोजना प्रमुख (कवास) श्रीकांत केरहालकर द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर अपर महाप्रबंधक (प्रचालन एवं अनुरक्षण) संजय मित्तल सहित सभी विभागाध्यक्ष, डीसी सीआर्इएसएफ एवं जवान, अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण, तथा स्वाति महिला मंडल की पदाधिकारीगण एवं सदस्याएं भी उपस्थित रहीं और सभी ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। यह आयोजन पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और हरित भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल रहा।

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Tags: Surat

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