सूरत : विश्व पर्यावरण दिवस पर निकली भव्य साइकिल रैली, पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत का दिया संदेश
उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने दिखाई हरी झंडी; 1,000 से अधिक लोगों ने लिया भाग, लालभाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम से इंडोर स्टेडियम तक निकाली गई रैली
सूरत। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सूरत दौरे के दौरान पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से शहर में एक भव्य साइकिल रैली का आयोजन किया गया।
रैली में बड़ी संख्या में नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
पिपलोद स्थित लालभाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम से शुरू हुई यह साइकिल रैली अठवालाइन्स स्थित इंडोर स्टेडियम तक निकाली गई। रैली को गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने नेतृत्व प्रदान किया।
इस अवसर पर विधायक संदीप देसाई, विभिन्न सार्वजनिक प्रतिनिधि, उद्योग जगत के अग्रणी व्यक्तित्व तथा 1,000 से अधिक नागरिक उपस्थित रहे।
आयोजकों ने बताया कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित इस रैली का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा बचत और वैकल्पिक परिवहन साधनों को बढ़ावा देना था। प्रतिभागियों ने साइकिल चलाकर प्रदूषण कम करने, ईंधन की बचत करने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया।
रैली के दौरान वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों और ऊर्जा संसाधनों पर बढ़ते दबाव को देखते हुए ईंधन की बचत और पर्यावरण संरक्षण समय की आवश्यकता बन गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समय-समय पर दिए गए पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा बचत के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में शामिल लोगों ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए अधिक से अधिक लोगों से साइकिल और अन्य पर्यावरण-अनुकूल परिवहन साधनों को अपनाने की अपील की।
रैली के माध्यम से स्वस्थ जीवन, स्वच्छ पर्यावरण और सतत विकास का संदेश भी दिया गया।