राजकोट : मुंबई से फॉर्च्यूनर चोरी के मामले में राजकोट के दो युवक गिरफ्तार

मुंबई के खार (पश्चिम) इलाके में टोयोटा शोरूम के बाहर से फॉर्च्यूनर कार चोरी करने के मामले में मुंबई पुलिस ने राजकोट से दो युवकों को गिरफ्तार किया है। खार पुलिस ने राजकोट क्राइम ब्रांच की मदद से कार्रवाई करते हुए दीप रमणिकलाल अघेरा (28) और उसके दोस्त राहुल गरिया को पकड़ा।

पुलिस के अनुसार, 25 जून की रात खार इलाके में पार्क की गई फॉर्च्यूनर कार चोरी हुई थी। मामले की जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई। इसके बाद खार पुलिस के पीआई हनुमंत कुंभारे अपनी टीम के साथ पिछले तीन दिनों से राजकोट में मौजूद थे। राजकोट क्राइम ब्रांच की सहायता से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी दीप अघेरा कारखाना संचालित करता है, जबकि राहुल गरिया कोई काम नहीं करता। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दीप विशेष रूप से फॉर्च्यूनर कारों को निशाना बनाता था। वह तकनीक का इस्तेमाल कर कारों के लॉक खोलता था और जैमर की मदद से जीपीएस सिस्टम को निष्क्रिय कर देता था। पुलिस को आशंका है कि आरोपी चोरी की गई कारों को बेचने की योजना बनाता था। हालांकि, चोरी के पीछे वास्तविक उद्देश्य का खुलासा आगे की पूछताछ के बाद ही हो सकेगा।

जांच में यह भी सामने आया कि दीप के खिलाफ राजकोट, सूरत, गोवा और मुंबई में पहले से पांच मामले दर्ज हैं। इससे पहले गोवा पुलिस की जांच में पता चला था कि दीप और उसके साथी हरप्रीत ने पर्यटक बनकर गोवा जाकर सेल्फ ड्राइव के लिए फॉर्च्यूनर कार किराए पर ली थी और बाद में उसे चोरी कर लिया था। इस दौरान उन्होंने फर्जी पहचान पत्र और कार पर फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को लेकर मुंबई की खार पुलिस आगे की पूछताछ और कानूनी कार्रवाई कर रही है।