राजकोट : गुजरात में 25 जून के बाद मानसून दस्तक देने की संभावना, IOD के सकारात्मक प्रभाव की उम्मीद कम

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार गुजरात में मानसून का आगमन 25 जून के बाद होने की संभावना जताई गई है। वर्तमान मौसम परिस्थितियों को देखते हुए अगले एक सप्ताह में गुजरात में मानसून प्रवेश की संभावना कम है, लेकिन 25 जून के आसपास महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित गुजरात में मानसून आगे बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं।

सेंट्रल राजकोट विज्ञान विभाग द्वारा विभिन्न मौसम मॉडलों के आधार पर जारी पूर्वानुमान के अनुसार इस वर्ष मानसून ने 4 जून को केरल में प्रवेश किया था और 8 जून 2026 को महाराष्ट्र पहुंचा था। हालांकि मौसम अनुकूल नहीं होने के कारण मानसून की गति धीमी पड़ गई है और पिछले करीब 18 दिनों से इसके आगे बढ़ने के लिए आवश्यक परिस्थितियां नहीं बन पाई हैं।

मौसम विभाग के अनुसार मानसून फिलहाल सौराष्ट्र क्षेत्र से लगभग 900 किलोमीटर दूर रुका हुआ है और अभी तक मुंबई तक नहीं पहुंच पाया है। अगले चार-पांच दिनों में इसके ओडिशा और तेलंगाना की ओर आगे बढ़ने की संभावना है। वर्तमान में मानसून की धारा बिहार और पंजाब के बीच बनी हुई है।

विशेषज्ञों के अनुसार मानसून के कमजोर रहने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन आने वाले दिनों में सोमाली जेट, मौसमी ट्रफ, पछुआ हवाएं, चक्रवाती परिसंचरण और पूर्वी जेट जैसी मौसमी प्रणालियों के सक्रिय होने से जून के अंत तक मानसून की स्थिति में सुधार की उम्मीद है।

पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले सप्ताह में मानसून गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा, हालांकि इन क्षेत्रों में बारिश की तीव्रता सामान्य से कम रह सकती है।

मौसम विभाग ने बताया कि प्रशांत महासागर में अल नीनो सक्रिय हो गया है और मानसून के दौरान इसके और मजबूत होने की संभावना है। अल नीनो का प्रभाव मानसून के लिए चुनौतीपूर्ण माना जाता है। सामान्य तौर पर हिंद महासागर द्विध्रुव (IOD) की सकारात्मक स्थिति अल नीनो के प्रभाव को कम करने में मदद करती है, लेकिन इस बार मानसून के दौरान मजबूत सकारात्मक IOD बनने की संभावना कम बताई जा रही है। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि मानसून एक सप्ताह बाद फिर गति पकड़ सकता है, लेकिन इस दौरान बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना बनी हुई है।