राजकोट में 74.32 करोड़ रुपये की लागत से बने संध्या ब्रिज का उद्घाटन

राजकोट शहर को आधुनिक यातायात सुविधा की सौगात देते हुए नए चार-लेन रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज ‘संध्या ब्रिज’ का उद्घाटन गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर्ष संघवी ने किया। जामनगर रोड पर बने इस मॉडर्न ब्रिज का निर्माण राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा 74.32 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है।

संध्या ब्रिज के शुरू होने से शहरवासियों का आवागमन तेज और सुगम होगा। इस ब्रिज के चालू होने से प्रतिदिन करीब 50 हजार वाहनों को ट्रैफिक समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। यह रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज कुल 678 मीटर लंबा और 16.24 मीटर चौड़ा है। रेलवे ट्रैक से इसकी ऊंचाई 6.25 मीटर है। चार लेन वाले इस ब्रिज से शहर के यातायात दबाव को कम करने में मदद मिलेगी।

उद्घाटन समारोह में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर्ष संघवी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उन्होंने शिलापट्ट का अनावरण किया और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ब्रिज का निरीक्षण किया। इस अवसर पर ब्रिज के समीप गुब्बारे उड़ाकर उनका स्वागत किया गया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने उपस्थित नागरिकों एवं कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया।

कार्यक्रम में राजकोट के मेयर डॉ. नेहल शुक्ल विशेष रूप से मौजूद रहे। इसके अलावा सांसद परसोत्तमभाई रूपाला, रामभाई मोकरिया, विधायक उदयभाई कानगड़, डॉ. दर्शिताबेन शाह, रमेशभाई टिलाला, डिप्टी मेयर श्रीमती दक्षाबेन वासानी, माधवभाई दवे सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस अवसर पर पुलिस कमिश्नर ब्रजेशकुमार झा, म्युनिसिपल कमिश्नर तुषार सुमेरा, जिला कलेक्टर डॉ. ओम प्रकाश सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं पदाधिकारी भी मौजूद रहे।