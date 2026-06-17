राजकोट : सतर्क रेलवे कर्मचारी ने टाला बड़ा हादसा, सुरक्षा कार्य के लिए मिला महाप्रबंधक सेफ्टी पुरस्कार

रेलवे सुरक्षा के प्रति सतर्कता और जिम्मेदारी का परिचय देने वाले राजकोट रेलवे डिवीजन के कर्मचारी अशोक कुमार को पश्चिमी रेलवे द्वारा महाप्रबंधक सेफ्टी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मुंबई स्थित पश्चिमी रेलवे मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में महाप्रबंधक रामाश्रय पांडे ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। अशोक कुमार राजकोट रेलवे डिवीजन के हापा में कार्यरत पटरी रखरखाव कर्मी हैं। उन्होंने हाल ही में अपनी सतर्कता से एक संभावित बड़े रेल हादसे को टाल दिया था।

जानकारी के अनुसार, जामनगर-लखाबावल रेलखंड पर ड्यूटी के दौरान अशोक कुमार ने लखाबावल की ओर जाते समय दूर से देखा कि रेलवे ट्रैक एक स्थान पर नीचे की ओर झुका हुआ है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने तुरंत मौके पर पहुंचकर पटरी का निरीक्षण किया और खराबी की पुष्टि होने के बाद बिना समय गंवाए मरम्मत कार्य शुरू करवाया।

इसी दौरान लखाबावल की ओर से एक मालगाड़ी उस रेलखंड पर आ रही थी। अशोक कुमार ने तुरंत लाल झंडी दिखाकर मालगाड़ी को खराब स्थल से पहले ही रोक दिया। इसके बाद संबंधित अधिकारियों को सूचना दी गई और आवश्यक मरम्मत कार्य पूरा किया गया। मरम्मत के बाद मालगाड़ी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की सीमित गति से सुरक्षित रूप से उस स्थान से गुजारा गया। इसके बाद रेलवे द्वारा अन्य आवश्यक सुधारात्मक कदम भी उठाए गए।

पश्चिमी रेलवे महाप्रबंधक रामाश्रय पांडे ने विभिन्न मंडलों के उन कर्मचारियों को सम्मानित किया, जिन्होंने सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया। इनमें राजकोट रेलवे डिवीजन के अशोक कुमार का नाम भी शामिल रहा। उनकी सतर्कता और कर्तव्यनिष्ठा की रेलवे अधिकारियों ने सराहना की।