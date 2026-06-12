राजकोट जिले में स्वच्छता अभियान को मिली रफ्तार, तालाबों और नालों की हुई व्यापक सफाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास, विश्वास और जनकल्याण के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राजकोट जिले में 8 से 14 जून तक ‘स्वच्छता अभियान सप्ताह’ मनाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों, झीलों, नदियों और नालों की सफाई पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

अभियान के अंतर्गत राजकोट तालुका के कस्तूरबाधाम (त्रंबा) गांव में तालाबों और झीलों की सफाई की गई। वहीं पडधरी तालुका के सरपदड और तरघड़ी गांवों तथा जेतपुर तालुका के रबारिका गांव में ग्रामीणों की भागीदारी से नदियों और नालों की सफाई का व्यापक अभियान चलाया गया।

इसके अलावा राजकोट तालुका के बेड़ी गांव में जिला पंचायत अध्यक्ष संजयभाई पिपलिया तथा जिला पंचायत एवं तालुका पंचायत के सदस्यों की उपस्थिति में विशेष सफाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने गांव के स्वास्थ्य और सुविधा को ध्यान में रखते हुए बारिश के पानी की निकासी व्यवस्था, नालियों और जल निकासी मार्गों की सफाई की।

स्वच्छता अभियान सप्ताह के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ लोगों की सक्रिय भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह अभियान ‘स्वच्छ भारत’ के संकल्प को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रहा है।