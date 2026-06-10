राजकोट : जसदण-विंछिया में भूमि एवं रोगी कल्याण समितियों की बैठक संपन्न, विकास और स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा

राजकोट के जसदण-विंछिया तालुका की भूमि समिति (लैंड कमेटी) एवं रोगी कल्याण समिति की संयुक्त बैठक जसदण स्थित तालुका सेवा सदन में कैबिनेट मंत्री कुंवरजीभाई बावलिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में भूमि प्रबंधन, विकास कार्यों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

भूमि समिति की बैठक में गांव स्तर पर प्राप्त भूमि संबंधी आवेदनों, सरकारी भूमि के उपयोग, विकास परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि आवंटन, जनहित के कार्यों में आ रही बाधाओं तथा तालुका के समग्र विकास से जुड़े विषयों की विस्तृत समीक्षा की गई।

इस अवसर पर मंत्री कुंवरजीभाई बावलिया ने कहा कि राज्य सरकार जनकल्याण और विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, ताकि आम नागरिकों को सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को जनहित को केंद्र में रखकर कार्य करने तथा नागरिकों की समस्याओं का समय पर और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में मंत्री ने कहा कि सरकार बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। सरकारी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में आने वाले प्रत्येक मरीज को सम्मानजनक, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण उपचार मिले, इसके लिए आवश्यक सभी कदम उठाए जाएंगे।

बैठक में संथाली उप-जिला अस्पताल, जसदण सरकारी अस्पताल, विंछिया सरकारी अस्पताल तथा रोगी कल्याण समिति के अंतर्गत संचालित विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों के कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, दवाओं की उपलब्धता, स्वच्छता व्यवस्था तथा स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा हुई।

बैठक के अंत में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। मंत्री बावलिया ने विकास कार्यों को गति देने तथा लंबित समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया।

बैठक में जसदण के प्रांत अधिकारी राहुल खंभारा, मामलतदार मेहुल बलिया, जसदण तालुका विकास अधिकारी हितेश वाघेला, विंछिया तालुका विकास अधिकारी बी. जे. दवे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं समिति के सदस्य उपस्थित रहे।