राजकोट : ‘एक पेड़ मां के नाम 3.0’ अभियान के तहत राजकोट जिले में हरियाली का संकल्प

प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी के सुशासन के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर राजकोट जिले में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘एक पेड़ मां के नाम 3.0’ अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत जिले के सभी तालुकाओं में बड़े पैमाने पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही ग्रामीणों को पौधे वितरित कर अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

अभियान के अंतर्गत 10 जून को लोधिका राउंड के खंभा गांव स्थित रामापीर मंदिर और श्मशान घाट परिसर में 70 पौधे लगाए गए। इस अवसर पर सरपंच, उपसरपंच, खंभा भाजपा तालुका पदाधिकारी, मानखवाड़ भाजपा के जनरल सेक्रेटरी, पंचायत सदस्य और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

वहीं पाटीदार स्थित विमल रिसर्च सेंटर में सोशल फॉरेस्ट्री कोटडा सांगानी के कर्मचारियों, केंद्र के अधिकारियों एवं स्टाफ द्वारा पौधारोपण किया गया। इसके अलावा जेतपुर रेंज के जेतपुर राउंड की ओर से केरलेश्वर महादेव मंदिर परिसर में भी ‘एक पेड़ मां के नाम 3.0’ अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

सोशल फॉरेस्ट्री रेंज जामकंडोरना द्वारा बोरिया प्राथमिक विद्यालय में 12 पौधे लगाए गए, जबकि आम लोगों को करीब 1200 पौधों का वितरण किया गया। वन विभाग के कर्मचारियों ने उपस्थित लोगों को पेड़ों के महत्व, पर्यावरण संरक्षण और पौधों की देखभाल के बारे में जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि अभियान का उद्देश्य लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इस वर्ष अधिक से अधिक पौधारोपण के लिए जनभागीदारी सुनिश्चित करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित इन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रकृति संरक्षण का संदेश भी दिया जा रहा है।