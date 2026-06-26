लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
राजकोट

राजकोट : शापर में महिलाओं के गहने पहने युवक का सड़ा-गला शव मिला, हत्या की आशंका

 मस्कत फाटक के पास रेलवे ट्रैक किनारे मिला शव, पहचान और मौत के कारणों की जांच में जुटी पुलिस

On

राजकोट के शापर स्थित मस्कत फाटक इलाके में रेलवे ट्रैक के पास एक सुनसान जगह से महिलाओं के गहने पहने एक अज्ञात युवक का सड़ा-गला शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने हत्या की आशंका के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, बीती रात शव मिलने की सूचना मिलते ही शापर पुलिस मौके पर पहुंची। शव करीब चार से पांच दिन पुराना बताया जा रहा है और वह पूरी तरह सड़ चुका था। शव की हालत खराब होने के कारण उसमें कीड़े-मकोड़े भी पड़ गए थे। पुलिस ने घटनास्थल पर आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए राजकोट सिविल अस्पताल भेज दिया।

फोरेंसिक विशेषज्ञों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम किया गया है। फिलहाल पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। डॉक्टरों की रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि युवक की मौत हत्या के कारण हुई है या किसी अन्य वजह से। यदि जांच में हत्या की पुष्टि होती है तो पुलिस आगे हत्या का मामला दर्ज करेगी।

पुलिस फिलहाल मृतक की पहचान करने में जुटी हुई है। मृतक की उम्र लगभग 20 से 25 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार, युवक ने जींस पैंट पहनी हुई थी। उसके पैरों में पायल और हाथों में कंगन मिले हैं। साथ ही उसके बाल भी लंबे थे।

शुरुआत में महिलाओं के गहनों के कारण पुलिस को मृतक के महिला होने का संदेह हुआ था, लेकिन जांच के दौरान पता चला कि शव युवक का है। अब पुलिस मृतक की पहचान और मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए जांच आगे बढ़ा रही है।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Rajkot

Related Posts

राजकोट : गुजरात में 25 जून के बाद मानसून दस्तक देने की संभावना, IOD के सकारात्मक प्रभाव की उम्मीद कम

राजकोट : गुजरात में 25 जून के बाद मानसून दस्तक देने की संभावना, IOD के सकारात्मक प्रभाव की उम्मीद कम

राजकोट : राजकोट के त्रिमंदिर में मनाया गया ‘पीएम किसान उत्सव दिवस’

राजकोट : राजकोट के त्रिमंदिर में मनाया गया ‘पीएम किसान उत्सव दिवस’

राजकोट : सतर्क रेलवे कर्मचारी ने टाला बड़ा हादसा, सुरक्षा कार्य के लिए मिला महाप्रबंधक सेफ्टी पुरस्कार

राजकोट : सतर्क रेलवे कर्मचारी ने टाला बड़ा हादसा, सुरक्षा कार्य के लिए मिला महाप्रबंधक सेफ्टी पुरस्कार

राजकोट जिले में स्वच्छता अभियान को मिली रफ्तार, तालाबों और नालों की हुई व्यापक सफाई

राजकोट जिले में स्वच्छता अभियान को मिली रफ्तार, तालाबों और नालों की हुई व्यापक सफाई

Latest Posts

उड़ान के दौरान केबिन क्रू से दुर्व्यवहार करने वाले यात्री को सूरत एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया
उड़ान के दौरान केबिन क्रू से दुर्व्यवहार करने वाले यात्री को सूरत एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया
सूरत : हाई कोर्ट की फटकार के बाद हरकत में आया नगर निगम, नासिरनगर के बेघर परिवारों के लिए भरी माता कम्युनिटी हॉल में अस्थायी आश्रय की व्यवस्था
सूरत : हाई कोर्ट की फटकार के बाद हरकत में आया नगर निगम, नासिरनगर के बेघर परिवारों के लिए भरी माता कम्युनिटी हॉल में अस्थायी आश्रय की व्यवस्था
सूरत : राकेश सैनी ने दांतों से 8 कारें 100 मीटर तक खींचकर बनाया रिकॉर्ड, वर्ल्ड ड्रग्स डे पर युवाओं को दिया नशामुक्ति का संदेश
सूरत : राकेश सैनी ने दांतों से 8 कारें 100 मीटर तक खींचकर बनाया रिकॉर्ड, वर्ल्ड ड्रग्स डे पर युवाओं को दिया नशामुक्ति का संदेश
अमरनाथ यात्रा में सूरत की सेवा परंपरा: 28 वर्षों से श्रद्धालुओं को मिल रहा शुद्ध गुजराती भोजन का प्रसाद
अमरनाथ यात्रा में सूरत की सेवा परंपरा: 28 वर्षों से श्रद्धालुओं को मिल रहा शुद्ध गुजराती भोजन का प्रसाद
सूरत : “भाषा और वेशभूषा अलग हो सकती है, लेकिन भारतीय होने का भाव एक है” : महामहिम नंदकिशोर यादव
सूरत : “भाषा और वेशभूषा अलग हो सकती है, लेकिन भारतीय होने का भाव एक है” : महामहिम नंदकिशोर यादव