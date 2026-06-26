राजकोट : शापर में महिलाओं के गहने पहने युवक का सड़ा-गला शव मिला, हत्या की आशंका

राजकोट के शापर स्थित मस्कत फाटक इलाके में रेलवे ट्रैक के पास एक सुनसान जगह से महिलाओं के गहने पहने एक अज्ञात युवक का सड़ा-गला शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने हत्या की आशंका के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, बीती रात शव मिलने की सूचना मिलते ही शापर पुलिस मौके पर पहुंची। शव करीब चार से पांच दिन पुराना बताया जा रहा है और वह पूरी तरह सड़ चुका था। शव की हालत खराब होने के कारण उसमें कीड़े-मकोड़े भी पड़ गए थे। पुलिस ने घटनास्थल पर आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए राजकोट सिविल अस्पताल भेज दिया।

फोरेंसिक विशेषज्ञों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम किया गया है। फिलहाल पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। डॉक्टरों की रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि युवक की मौत हत्या के कारण हुई है या किसी अन्य वजह से। यदि जांच में हत्या की पुष्टि होती है तो पुलिस आगे हत्या का मामला दर्ज करेगी।

पुलिस फिलहाल मृतक की पहचान करने में जुटी हुई है। मृतक की उम्र लगभग 20 से 25 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार, युवक ने जींस पैंट पहनी हुई थी। उसके पैरों में पायल और हाथों में कंगन मिले हैं। साथ ही उसके बाल भी लंबे थे।

शुरुआत में महिलाओं के गहनों के कारण पुलिस को मृतक के महिला होने का संदेह हुआ था, लेकिन जांच के दौरान पता चला कि शव युवक का है। अब पुलिस मृतक की पहचान और मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए जांच आगे बढ़ा रही है।