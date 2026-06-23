राजकोट : राजकोट के त्रिमंदिर में मनाया गया ‘पीएम किसान उत्सव दिवस’

राजकोट जिले के तरघड़िया स्थित त्रिमंदिर में ‘पीएम किसान उत्सव दिवस’ का आयोजन किया गया। राजकोट जिला पंचायत अध्यक्ष संजयभाई पिपलिया की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी की वर्चुअल उपस्थिति में ‘पीएम किसान सम्मान निधि योजना’ की 23वीं किस्त जारी की गई। इस योजना के तहत राजकोट जिले के कुल 1,91,819 किसानों के बैंक खातों में सीधे 38.38 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता जमा की गई। कार्यक्रम में सांसद रामभाई मोकारिया और जिला विकास अधिकारी आनंदू सुरेश गोविंद विशेष रूप से उपस्थित रहे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष संजयभाई पिपलिया ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत राज्य के 51.28 लाख से अधिक किसान परिवारों को 23वीं किस्त के रूप में डीबीटी माध्यम से 1025 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘अन्नदाता को प्राथमिकता’ के संकल्प को दर्शाता है और किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

सांसद रामभाई मोकारिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा लागू की गई विभिन्न योजनाओं से किसानों को सुविधाएं मिली हैं। किसानों को ऋण, सब्सिडी, गुणवत्तापूर्ण बीज एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे कृषि क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल आचार्य देवव्रतजी की प्रेरणा से कई किसान प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर हुए हैं और राज्य सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से लगातार प्रयासरत है।

उन्होंने किसानों से सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए लंबे समय तक छाया, फल, फूल एवं सब्जियां देने वाले उपयोगी पौधे लगाने की अपील की। कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिक हेतलबेन ने बाजरे के उपयोग, स्वास्थ्यवर्धक आहार, वजन नियंत्रण, रक्तचाप, मधुमेह एवं हृदय रोगों से बचाव के लिए मोटे अनाज के महत्व तथा प्राकृतिक खेती के तरीकों की जानकारी दी। कृषि वैज्ञानिक महेशभाई ने किसानों को मानसून के दौरान बुवाई की तकनीक, फसल चयन और खेती से जुड़े अन्य विषयों पर मार्गदर्शन दिया।

जिला कृषि अधिकारी तृप्तिबेन पटेल ने स्वागत संबोधन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर चार किसानों को विभिन्न कृषि योजनाओं के स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम स्थल पर प्राकृतिक कृषि एवं आईसीडीएस (एकीकृत बाल विकास योजना) के स्टॉल लगाए गए, जिनका उपस्थित लोगों ने लाभ लिया। गुजरात प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड एवं जिला पंचायत के संयुक्त प्रयास से पुष्करधाम मेन रोड पर जल्द ही प्राकृतिक कृषि बिक्री केंद्र शुरू करने की घोषणा भी की गई।

इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पश्चिम बंगाल में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम तथा मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल की अध्यक्षता में गांधीनगर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी उपस्थित लोगों ने देखा। कार्यक्रम में कृषि विभाग के उप निदेशक (विस्तार) वी.पी. कोराट, आत्मा प्रोजेक्ट निदेशक हसमुखभाई बड़ी, उद्यानिकी विभाग के उप निदेशक ए.एम. देत्रोजा सहित विभिन्न अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।