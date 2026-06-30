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सूरत : नवी सिविल हॉस्पिटल के असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट इकबाल कड़ीवाला को भावभीनी विदाई

 35 वर्षों की सेवा के बाद हुए सेवानिवृत्त, नर्सिंग क्षेत्र और मरीजों की सेवा में योगदान को सभी ने सराहा

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सूरत : नवी सिविल हॉस्पिटल के असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट इकबाल कड़ीवाला को भावभीनी विदाई

 नवी सिविल हॉस्पिटल के असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट इकबाल कड़ीवाला के 35 वर्षों की लंबी सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने पर नवी सिविल हॉस्पिटल परिवार की ओर से सम्मान समारोह आयोजित कर भावभीनी विदाई दी गई। फेयरवेल सेरेमनी में नर्सिंग क्षेत्र में उनके निरंतर योगदान और मरीजों की सेवा के प्रति समर्पण के लिए उन्हें सम्मानित किया गया।

समारोह में उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों ने कहा कि इकबाल कड़ीवाला मरीजों और अस्पताल प्रशासन के बीच एक मजबूत कड़ी के रूप में कार्य करते रहे। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान मरीजों की सुविधाओं, नर्सिंग व्यवस्था को बेहतर बनाने और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

गुजरात नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रार डॉ. प्रज्ञाबेन डाभी ने कहा कि इकबाल कड़ीवाला का जीवन मरीजों की सेवा के लिए समर्पित रहा है। उन्होंने नर्सिंग प्रोफेशन को नई दिशा देने के साथ देश और दुनिया में इस क्षेत्र का सम्मान बढ़ाने का कार्य किया। एसोसिएशन के पदाधिकारी के रूप में उन्होंने नर्सिंग स्टाफ को मरीजों की बेहतर सेवा के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित किया।

नवी सिविल हॉस्पिटल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. पारुल वडगामा ने कहा कि इकबाल कड़ीवाला एक संवेदनशील और कर्मठ व्यक्ति रहे हैं। गरीब और आदिवासी मरीजों की सहायता के लिए उनका समर्पण हमेशा प्रेरणादायक रहा। मरीज के अस्पताल में भर्ती होने से लेकर उपचार पूरा होने तक वे पूरी जिम्मेदारी के साथ जुड़े रहे। डॉक्टरों और कर्मचारियों के बीच बेहतर तालमेल बनाने में भी उनकी अहम भूमिका रही।

विदाई समारोह में भावुक होते हुए इकबाल कड़ीवाला ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन के 35 वर्ष मरीजों की सेवा में समर्पित किए हैं। मरीजों को बेहतर इलाज और सुविधाएं उपलब्ध कराना ही उनका मुख्य उद्देश्य रहा। उन्होंने बताया कि अपने कार्यकाल में 95 अंगदान करवाने के प्रयास किए और आगे भी जनसेवा के कार्यों से जुड़े रहेंगे।

उन्होंने कहा कि नर्सिंग विद्यार्थियों, शिक्षकों और जरूरतमंद विद्यार्थियों के हितों के लिए उन्होंने लगातार प्रयास किए। अंबाजी से उमरगाम तक आदिवासी क्षेत्रों की बेटियों को नर्सिंग क्षेत्र में आगे बढ़ते देखकर उन्हें गर्व महसूस होता है। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवा से मुक्त होने के बाद भी सेवा का सफर जारी रहेगा।

समारोह में पूर्व डीन डॉ. शैलेंद्र बाजपेयी, TNI के नेशनल प्रेसिडेंट हितेश भट्ट, वाइस प्रेसिडेंट दीपकमल व्यास, नवी सिविल मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. पारुल वडगामा, गुजरात नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रार डॉ. प्रज्ञाबेन डाभी, आरएमओ डॉ. केतन नायक, शासकीय नर्सिंग कॉलेज की प्राचार्य डॉ. इंद्रावती राव, ओल्ड सिविल की चिकित्सा अधीक्षक डॉ. दर्शिता श्रॉफ, आरएमओ डॉ. ओमकार चौधरी, नर्सिंग अधीक्षक नीरजा पटेल, टी एंड टी वी नर्सिंग कॉलेज की प्राचार्य किरण डोमडिया, नर्सिंग छात्र विंग के सलाहकार कमलेशभाई परमार सहित नर्सिंग एसोसिएशन के पदाधिकारी, चिकित्सक और बड़ी संख्या में नर्सिंग स्टाफ उपस्थित रहे।

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