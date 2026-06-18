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सूरत

सूरत : श्री सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज ने SGCCI अध्यक्ष अशोक जीरावाला का किया सम्मान

‘थर्सडे थॉट्स’ कार्यक्रम में आर्थिक चुनौतियों और समाधान पर हुई चर्चा; ऑनरेरी ट्रेजरर अतुल पटेल भी सम्मानित

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सूरत : श्री सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज ने SGCCI अध्यक्ष अशोक जीरावाला का किया सम्मान

सूरत। श्री सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज, सूरत द्वारा संचालित ‘यूनिवर्सिटी ऑफ थॉट्स’ पहल के अंतर्गत आयोजित होने वाले लोकप्रिय कार्यक्रम ‘थर्सडे थॉट्स’ की 164वीं कड़ी वालक पाटिया स्थित जमनाबा विद्यार्थी भवन के केशुभाई पटेल ऑडिटोरियम में आयोजित की गई।

“आर्थिक स्थिति : चुनौतियां और समाधान” विषय पर आयोजित इस विशेष सत्र में समाज के अग्रणी अर्थशास्त्रियों, शिक्षाविदों और सामाजिक नेताओं ने आर्थिक प्रबंधन एवं वित्तीय जागरूकता पर विचार व्यक्त किए।

कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में द सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) के अध्यक्ष अशोक जीरावाला, ऑनरेरी ट्रेजरर अतुल पटेल तथा जल्द रिलीज होने वाली गुजराती फिल्म ‘भामरडो’ की कलाकार एवं क्रू टीम उपस्थित रही। इस अवसर पर सभी अतिथियों का सम्मान किया गया।

समाज के अध्यक्ष कानजी भालाडा ने अपने संबोधन में बढ़ती महंगाई और मध्यम वर्ग की आर्थिक चुनौतियों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान समय में लोगों की आय अपेक्षाकृत स्थिर है, जबकि खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज जीवनशैली का बड़ा हिस्सा वास्तविक जरूरतों के बजाय दिखावे से प्रभावित हो गया है, जिसके कारण लोग कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं।

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मध्यम वर्ग समय रहते अपने वित्तीय व्यवहार और खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखता, तो उसके आर्थिक रूप से कमजोर होने का खतरा बढ़ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि आर्थिक तंगी और कर्ज की समस्या समाज में मानसिक तनाव का बड़ा कारण बन रही है।

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता एवं वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय (VNSGU) के अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉ. गौरांग रामी ने वित्तीय अनुशासन और बचत के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में वित्तीय साक्षरता अत्यंत आवश्यक है।

उनका मानना था कि अनावश्यक खर्चों में कटौती और छोटी-छोटी बचतों का सही निवेश भविष्य की आर्थिक चुनौतियों से सुरक्षा प्रदान कर सकता है। उन्होंने उपस्थित लोगों को संदेश देते हुए कहा, “खर्च में की गई बचत भी एक प्रकार की आय है।”

कार्यक्रम में दाता ट्रस्टी हरेश रामानी (अहमदाबाद), डॉ. दिलीप वरसानी, सवजीभाई वेकरिया, डॉ. दौलत देसाई तथा डॉ. संदीप खेनी सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं ने समाज में आर्थिक जागरूकता बढ़ाने और सकारात्मक विचारों के प्रसार के लिए ‘थर्सडे थॉट्स’ जैसी पहल की सराहना की।

कार्यक्रम का समापन उपस्थित अतिथियों और प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए किया गया। आयोजकों ने कहा कि समाज में स्वास्थ्य, समृद्धि और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह विचार श्रृंखला आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

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Tags: Surat SGCCI

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