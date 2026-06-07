सूरत : पर्वत पाटिया में 10 हजार गिलास छाछ का वितरण, गौ सम्मान अभियान के तहत कराया गया हस्ताक्षर अभियान

भीषण गर्मी के बीच आमजन को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से सर्व धर्म नारायणी सेवा, सूरत द्वारा पर्वत पाटिया स्थित कबूतर चौक पर 10,000 गिलास छाछ का वितरण किया गया। यह सेवा कार्य अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन एवं बैटर तुम्हारो फाउंडेशन के सहयोग से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

संगठन के अध्यक्ष सचिन सिंगला ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गर्मी से राहत प्रदान करने के साथ-साथ समाज में सेवा और सहयोग की भावना को बढ़ावा देना था। छाछ वितरण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ प्राप्त किया और आयोजन की सराहना की।

उन्होंने बताया कि इस पुनीत सेवा कार्य में भरतजी, सुनील मानधनी, गोपाल शाह, भरत चांडक सहित अनेक समाजसेवियों ने सक्रिय सहभागिता निभाई और कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

इस अवसर पर "गौ सम्मान अभियान" के अंतर्गत जनजागरण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। अभियान के तहत लोगों से हस्ताक्षर कराए गए, जिससे गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिए जाने के समर्थन में जनमत तैयार किया जा सके। लोगों ने उत्साहपूर्वक इस अभियान में भाग लेकर अपना समर्थन दर्ज कराया। सेवा, सहयोग और सामाजिक जागरूकता का यह संयुक्त अभियान क्षेत्रवासियों के लिए प्रेरणादायक साबित हुआ तथा समाजहित के कार्यों में सहभागिता का संदेश दे गया।