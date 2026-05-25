सूरत : वराछा को-ऑप. बैंक को मिला “शेड्यूल्ड बैंक” का प्रतिष्ठित दर्जा

सूरत स्थित द वराछा को-ऑप. बैंक लिमिटेड ने को-ऑपरेटिव बैंकिंग क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए आधिकारिक तौर पर “शेड्यूल्ड बैंक” का प्रतिष्ठित दर्जा प्राप्त कर लिया है। अब तक “मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक” के रूप में कार्यरत बैंक को यह नई पहचान “मल्टी स्टेट शेड्यूल्ड को-ऑपरेटिव बैंक” के रूप में मिली है, जिससे बैंक की साख और विश्वसनीयता में और वृद्धि हुई है।

साल 1995 में स्थापित वराछा को-ऑप. बैंक लिमिटेड ने मात्र 30 वर्षों में पारदर्शी प्रशासन, मजबूत वित्तीय अनुशासन, ग्राहक-केंद्रित सेवाओं और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी आधारित बैंकिंग सुविधाओं के बल पर गुजरात ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। गुजरात में वर्तमान में 211 अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक कार्यरत हैं, जिनमें केवल 7 बैंकों को “शेड्यूल्ड बैंक” का दर्जा प्राप्त है। वर्ष 2000 के बाद वराछा को-ऑप. बैंक ऐसा पहला को-ऑपरेटिव बैंक बना है, जिसे “मल्टी स्टेट शेड्यूल्ड को-ऑपरेटिव बैंक” का गौरव हासिल हुआ है।

बैंक की मजबूत वित्तीय स्थिति भी उसकी प्रगति को दर्शाती है। 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार बैंक की कुल फिक्स डिपॉजिट राशि 4,411.11 करोड़ रुपये, कुल ऋण 2,571.31 करोड़ रुपये, पूंजी 447.23 करोड़ रुपये तथा कुल कारोबार 6,982.42 करोड़ रुपये दर्ज किया गया।

वर्तमान में बैंक 30 शाखाओं के मजबूत नेटवर्क के माध्यम से 5 लाख से अधिक ग्राहकों को सुरक्षित, भरोसेमंद और डिजिटल बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहा है। ग्राहकों के विश्वास, तेज एवं पारदर्शी सेवाओं तथा टेक्नोलॉजी आधारित सुविधाओं के कारण बैंक लगातार विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

“शेड्यूल्ड बैंक” का दर्जा मिलने के साथ अब बैंक के ग्राहकों और सदस्यों को ASBA अकाउंट, RERA अकाउंट और डीमैट अकाउंट जैसी आधुनिक बैंकिंग सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा। बैंक प्रबंधन के अनुसार यह उपलब्धि बैंक की मजबूत वित्तीय स्थिति, उत्कृष्ट प्रबंधन, नियामकीय अनुपालन और लाखों ग्राहकों के विश्वास का परिणाम है।

बैंक की इस सफलता में पूर्व पदाधिकारियों, निदेशकों और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की दूरदर्शी नेतृत्व भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना गया है। वहीं, वर्तमान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मार्गदर्शन में बैंक लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। कर्मचारियों की निष्ठा, सेवा भावना और कार्यक्षमता ने भी इस सफलता में अहम योगदान दिया है।

इस अवसर पर बैंक के नए चेयरमैन नरेंद्रभाई कुकड़िया ने बैंक परिवार, ग्राहकों, शुभचिंतकों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बैंक को मिला “मल्टी स्टेट शेड्यूल्ड को-ऑपरेटिव बैंक” का दर्जा पूरे बैंक परिवार के लिए गर्व के साथ-साथ बड़ी जिम्मेदारी का प्रतीक है।

वहीं, नए वाइस चेयरमैन CA हरेशभाई कापड़िया ने कहा कि सहयोग, भरोसे और सेवा की मजबूत नींव पर खड़ा वराछा को-ऑप. बैंक भविष्य में आधुनिक बैंकिंग सेवाओं, एडवांस टेक्नोलॉजी और ग्राहक-केंद्रित योजनाओं के जरिए नई ऊंचाइयों को हासिल करता रहेगा तथा देशभर में सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में अपनी पहचान को और सशक्त बनाएगा।