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सूरत : केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल का बड़ा फैसला, अब नहीं करेंगे पायलटिंग और एस्कॉर्ट कार का इस्तेमाल

प्रधानमंत्री मोदी की फ्यूल बचत अपील के बाद लिया निर्णय, कहा- देशहित में ईंधन बचाना हर जनप्रतिनिधि का कर्तव्य

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सूरत : केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल का बड़ा फैसला, अब नहीं करेंगे पायलटिंग और एस्कॉर्ट कार का इस्तेमाल

सूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  द्वारा देशवासियों से ईंधन बचाने और किफ़ायत अपनाने की अपील के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने एक महत्वपूर्ण और प्रतीकात्मक निर्णय लिया है।

उन्होंने घोषणा की है कि जब तक मौजूदा युद्ध जैसे हालात सामान्य नहीं हो जाते, तब तक वे किसी भी सरकारी या निजी कार्यक्रम में पायलटिंग और एस्कॉर्ट कार का उपयोग नहीं करेंगे।

केंद्रीय मंत्री ने इस निर्णय को तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया है। मंगलवार को वे अपने निर्धारित कार्यक्रमों में बिना पायलट और एस्कॉर्ट वाहन के पहुंचे। उनके इस कदम का मुख्य उद्देश्य पेट्रोल और डीज़ल की बचत कर देशहित में योगदान देना बताया गया है।

सी.आर. पाटिल ने कहा कि मौजूदा समय में पूरी दुनिया कच्चे तेल के संकट और बढ़ती चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे समय में एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते ईंधन बचाना सभी का कर्तव्य है।

उन्होंने कहा कि जिस तरह उन्होंने प्रधानमंत्री के ‘जल शक्ति’ और ‘कैच द रेन’ जैसे अभियानों को जनआंदोलन बनाने का प्रयास किया, उसी तरह अब वे फ्यूल सेविंग का संदेश भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं।

राजनीतिक और सामाजिक हलकों में केंद्रीय मंत्री के इस फैसले की सराहना की जा रही है। माना जा रहा है कि इससे अन्य जनप्रतिनिधियों और राज्यों की सरकारों को भी सादगी और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए प्रेरणा मिलेगी।

सी.आर. पाटिल की इस पहल से आम नागरिकों के बीच भी सकारात्मक संदेश गया है कि जब नेतृत्व स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करता है, तभी समाज में व्यापक बदलाव संभव होता है।

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Tags: Narendra Modi Surat C R Patil

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