सूरत : “गौ सम्मान अभियान” को लेकर व्यापारियों की बैठक, 7 मई को विशाल रैली का आह्वान

सूरत। “गौ सम्मान अभियान” के समर्थन में शहर के व्यापारियों द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में व्यापारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में अभियान को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाने और जनसमर्थन जुटाने पर चर्चा की गई।

बैठक में वक्ताओं ने कहा कि देशभर में चल रहे इस अभियान का उद्देश्य गौमाता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाना है। भारतीय संस्कृति में गौमाता का विशेष स्थान रहा है और इसी भावना को जन-जन तक पहुंचाने के लिए सूरत में भी अभियान को तेज़ करने का निर्णय लिया गया।

इस दौरान व्यापारियों ने सर्वसम्मति से तय किया कि शहर में बड़े स्तर पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए निर्धारित फॉर्म के माध्यम से अधिक से अधिक नागरिकों के हस्ताक्षर एकत्रित किए जाएंगे, ताकि समाज की भावनाओं को संगठित रूप से प्रस्तुत किया जा सके।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 7 मई 2026 को सुबह 9 बजे सूरत में एक विशाल रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें व्यापारी, सामाजिक संगठन और आम नागरिक बड़ी संख्या में शामिल होंगे। रैली के बाद एकत्रित हस्ताक्षरों के साथ भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सूरत के जिलाधीश कार्यालय में सौंपा जाएगा।

उपस्थित सभी व्यापारियों ने इस अभियान को सामाजिक और सांस्कृतिक दायित्व मानते हुए इसे सफल बनाने का संकल्प लिया। साथ ही अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने और जागरूकता फैलाने का आह्वान किया गया।

गुरुवार को डुंभाल बालाजी मंदिर में साध्वी कपिलाश्री के सानिध्य में भी बैठक आयोजित कर अभियान को लेकर जिम्मेदारियां तय की गईं।

बैठक में फोस्टा से जुड़े कई पदाधिकारी और अग्रणी व्यापारी उपस्थित रहे, जिन्होंने इस अभियान को सफल बनाने के लिए एकजुट होकर कार्य करने की बात कही।