गौतम क्लासेस ने CBSE कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा (2025-26) में उत्कृष्ट परिणाम के साथ रचा नया

सूरतः गौतम क्लासेस ने एक बार फिर शैक्षणिक उत्कृष्टता का परिचय देते हुए CBSE कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा (2025-26) में 100% परिणाम हासिल किया है। संस्थान के छात्रों ने औसतन 93% तक के शानदार अंक प्राप्त किए हैं।

विशेष उपलब्धि यह रही कि गौतम क्लासेस के मार्गदर्शन में प्रत्येक छात्र के प्रदर्शन में 10% से 20% तक का उल्लेखनीय सुधार देखा गया, जो संस्थान की प्रभावी शिक्षण प्रणाली को दर्शाता है।

उधना और पांडेसरा क्षेत्र में CBSE के लिए समर्पित एकमात्र कोचिंग सेंटर के रूप में, गौतम क्लासेस छात्रों को बोर्ड परीक्षा के लिए पूर्ण रूप से तैयार करता है।

संस्थान की प्रमुख विशेषताएं:

CBSE के लिए अलग बैच सिस्टम

प्रत्येक विषय के लिए अलग विशेषज्ञ फैकल्टी

CBSE सर्कुलर और लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार पढ़ाई

यहां पढ़ाई पूरी तरह CBSE के नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार कराई जाती है, जिससे छात्र परीक्षा के बदलते पैटर्न के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।

संस्थान का फोकस केवल अच्छे अंक दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि छात्रों की concept clarity, logical thinking और आत्मविश्वास को विकसित करना भी है।

संस्थान के निदेशक ने कहाः "हमारा लक्ष्य केवल परिणाम नहीं, बल्कि हर छात्र को मजबूत नींव देना है।"

अभिभावकों ने भी गौतम क्लासेस की सराहना करते हुए कहा कि यहां का व्यक्तिगत मार्गदर्शन और CBSE आधारित अध्ययन बच्चों की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

100% RESULT ACHIEVED

Top Performers

Mohit Prasad = 93

Anup Pandey = 87.8

Ajit Yadav = 83.6