व्हाइट लोटस इंटरनेशनल स्कूल ने CBSE कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा (2025–26) में 100% परिणाम के साथ रचा नया कीर्तिमान

सूरत, गुजरात: व्हाइट लोटस इंटरनेशनल स्कूल ने एक बार फिर शैक्षणिक उत्कृष्टता का परिचय देते हुए शैक्षणिक वर्ष 2025–26 की CBSE कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम प्राप्त कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

यह शानदार सफलता विद्यालय की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, विद्यार्थियों की मेहनत और समग्र विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

विद्यालय ने अपनी उत्कृष्ट परंपरा को कायम रखते हुए इस वर्ष भी हर विद्यार्थी को सफलता दिलाई है। परीक्षा में सम्मिलित सभी छात्र-छात्राओं का उत्तीर्ण होना विद्यालय की सुदृढ़ शैक्षणिक व्यवस्था और व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रणाली का प्रमाण है। यह उपलब्धि विद्यार्थियों की लगन, अभिभावकों के सहयोग और शिक्षकों के समर्पण का परिणाम है।

उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों में मितांश गांधी ने 96% अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान हासिल किया। उनके बाद योआन्ना सैनीनी ने 93.80%, हर्ष जैन ने 92.40%, और ग़ज़ल वडज़ा ने 91.20% अंक प्राप्त किए। इन विद्यार्थियों ने अपने अनुशासन, परिश्रम और निरंतर प्रयासों से सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ है।

इस वर्ष की एक विशेष उपलब्धि योआन्ना सैनीनी द्वारा संस्कृत विषय में 100 में से 100 अंक प्राप्त करना रहा, जो उनकी विषय में गहरी समझ और उत्कृष्टता का प्रमाण है।

विद्यालय की सफलता का आधार उसकी नवीन शिक्षण पद्धतियां, नियमित मूल्यांकन प्रणाली और एक ऐसा सकारात्मक वातावरण है, जो विद्यार्थियों में जिज्ञासा, आत्मविश्वास और तार्किक सोच को विकसित करता है। शिक्षकों ने प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन देकर उन्हें उनकी पूर्ण क्षमता तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

विद्यालय प्रबंधन ने इस उपलब्धि पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि 100% परिणाम केवल एक उपलब्धि नहीं, बल्कि विद्यालय की उस सोच का परिणाम है, जिसमें शिक्षा के साथ-साथ मूल्यों, अनुशासन और आत्मविश्वास का भी समान रूप से विकास किया जाता है।

उन्होंने यह भी कहा कि विद्यालय का उद्देश्य केवल शैक्षणिक सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना और उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनाना भी है।

अभिभावकों ने भी विद्यालय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विद्यालय की योजनाबद्ध पढ़ाई, निरंतर मार्गदर्शन और सहयोगपूर्ण वातावरण ने बच्चों की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

व्हाइट लोटस इंटरनेशनल स्कूल अपने मिशन के साथ आगे बढ़ते हुए विद्यार्थियों को सशक्त, आत्मनिर्भर और जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। विद्यालय का मूल मंत्र “Explore, Expand, and Excel” विद्यार्थियों की इस शानदार उपलब्धि में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

यह शानदार परिणाम एक बार फिर व्हाइट लोटस इंटरनेशनल स्कूल को उत्कृष्टता, नवाचार और समग्र शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी संस्थानों में स्थापित करता है।