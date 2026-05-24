सूरत नगर निगम ने योगी चौक के पास एक अत्याधुनिक 'सुमन स्कूल' बनाया, दाखिला प्रक्रिया शुरू

सूरत नगर निगम ने शिक्षा के क्षेत्र में एक और मील का पत्थर साबित होने वाला काम पूरा किया है। सूरत में योगी चौक के पास महावीर चौक के निकट एक अत्याधुनिक 'सुमन स्कूल' बनाया गया है, जिसमें कक्षा 9 और 10 के छात्र-छात्राओं के लिए दाखिला प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है।

स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री प्रफुल्लभाई पानशेरिया, जिनके मार्गदर्शन में यह स्कूल परियोजना पूरी हुई है, ने आज स्कूल का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्रभाई पटेल के मार्गदर्शन में, जब पूरे गुजरात में चहुंमुखी विकास हो रहा है, तब इस आधुनिक स्कूल को इसलिए शुरू किया गया है ताकि मध्यम वर्ग के छात्रों को बिना किसी फीस के, पूरी तरह से मुफ्त में बेहतरीन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। इस स्कूल की खासियत यह है कि इसमें शिक्षा दो पालियों में दी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष अनुमति दी गई है।

मंत्री ने कहा कि सुमन स्कूल के तहत कक्षा 9 और 10 की कक्षाएं चलाई जाएंगी, जिसमें योग्यता (मेरिट) के आधार पर दाखिला दिया जाएगा। जिन छात्रों को सुबह की पाली में दाखिला नहीं मिल पाया है, उनके लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कक्षा 9 और 10 की कक्षाएं शुरू की जाएंगी।

इसके अलावा, मंत्री ने घोषणा की कि अगले साल से इसी स्कूल में कक्षा 11 और 12 की कक्षाएं भी शुरू की जाएंगी और छात्रों को दाखिला दिया जाएगा, ताकि वे अपनी पढ़ाई प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक एक ही जगह पर पूरी कर सकें।

निजी स्कूलों को टक्कर देने वाला बुनियादी ढांचा

स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने गर्व के साथ कहा कि आस-पास के क्षेत्र में कोई भी ऐसा निजी स्कूल नहीं है जिसके पास इतनी शानदार इमारत या इतना योग्य शिक्षण स्टाफ हो। यह स्कूल पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों (ड्रॉपआउट) के अनुपात को शून्य स्तर पर लाने के लक्ष्य को पूरा करने में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। सर्व शिक्षा अभियान के तहत, मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल ने सूरत नगर निगम क्षेत्र में 942 नए स्कूल कमरों को मंज़ूरी दी थी, जिसके परिणामस्वरूप सूरत के हर कोने में बेहतरीन स्कूल बनाए गए हैं। मंत्री महोदय ने शिक्षा के क्षेत्र में इस महान योगदान के लिए सूरत के सभी पार्षदों को हार्दिक बधाई दी।

यह उल्लेखनीय है कि महावीर चौक (नाना वराछा की ओर से आने वाला पहला चौक) पर स्थित इस स्कूल में, कक्षा 9 और 10 में प्रवेश पाने के लिए सोमवार से शनिवार के बीच संपर्क किया जा सकता है। अभिभावकों से अनुरोध है कि वे अपने बच्चों के प्रवेश के लिए जल्द से जल्द स्कूल से संपर्क करें।