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सूरत : खराब मौसम के चलते मुंबई और नवी मुंबई जाने वाली दो इंडिगो उड़ानों की सूरत एयरपोर्ट पर सुरक्षित डायवर्जन लैंडिंग

मुंबई क्षेत्र में खराब दृश्यता के कारण 428 यात्रियों को लेकर पहुंचे दोनों विमान, मौसम सामान्य होने पर गंतव्य के लिए होंगी रवाना

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सूरत : खराब मौसम के चलते मुंबई और नवी मुंबई जाने वाली दो इंडिगो उड़ानों की सूरत एयरपोर्ट पर सुरक्षित डायवर्जन लैंडिंग

सूरत, 30 जून। मुंबई और नवी मुंबई क्षेत्र में मंगलवार शाम खराब मौसम और कम दृश्यता के कारण दो इंडिगो विमानों को एहतियातन सूरत अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की ओर डायवर्ट किया गया। दोनों विमानों की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई और सभी 428 यात्री एवं चालक दल के सदस्य सुरक्षित रहे।

डायवर्ट की गई उड़ानों में इंडिगो की फ्लाइट 6E-5259, जो हैदराबाद से नवी मुंबई जा रही थी, तथा फ्लाइट 6E-6206, जो कोलकाता से मुंबई जा रही थी, शामिल थीं।

दोनों विमान शाम 7:44 बजे सूरत एयरपोर्ट पर सुरक्षित रूप से उतरे। एयरपोर्ट पर फ्लाइट 6E-5259 को बे-07 और 6E-6206 को बे-08 पर पार्क कराया गया।

पहली उड़ान में 217 यात्री, जबकि दूसरी उड़ान में 211 यात्री सवार थे। इस प्रकार दोनों विमानों में कुल 428 यात्री एवं चालक दल के सदस्य सुरक्षित रहे।

विमानों के सूरत एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद सीआईएसएफ, एयरपोर्ट प्रबंधन और अन्य संबंधित एजेंसियों ने समन्वय स्थापित करते हुए सभी आवश्यक सुरक्षा एवं परिचालन व्यवस्थाएं सुनिश्चित कीं। पूरे घटनाक्रम के दौरान एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था सामान्य रही और सभी प्रक्रियाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप पूरी की गईं।

एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार, मुंबई क्षेत्र में मौसम की स्थिति सामान्य होने के बाद दोनों उड़ानों को उनके निर्धारित गंतव्य के लिए रवाना किया जाएगा।

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Tags: Airport Surat Kolkata Indigo Airlines Hyderabad

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