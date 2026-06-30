वडोदरा : वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के दौरान iNDEXTb को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट मिला
मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल ने गिनीज बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का सर्टिफिकेट दिया
दक्षिण गुजरात में हुए वाइब्रेंट गुजरात समिट में मुख्यमंत्री ने सिर्फ़ 11 दिनों में 350 कंपनियों को वाइब्रेंट से जोड़ने के लिए गिनीज बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का सर्टिफिकेट दिया। मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल ने वडोदरा में हुए वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के दौरान गुजरात सरकार की ऑफिशियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑर्गनाइज़ेशन iNDEXTb को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट दिया।
iNDEXTb ने K and D Communication Limited के साथ मिलकर, 2 मई, 2026 को सूरत में हुए एक बिज़नेस एक्सपो में सिर्फ़ 11 दिनों में कुल 350 एग्ज़िबिटर्स के शामिल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इस कामयाबी को पहचान देते हुए, मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल ने गिनीज बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का सर्टिफिकेट दिया। यह ध्यान देने वाली बात है कि गुजरात सरकार की ऑफिशियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑर्गनाइज़ेशन के तौर पर iNDEXTb, इन्वेस्टर्स के लिए सिंगल पॉइंट ऑफ़ कॉन्टैक्ट के तौर पर काम करता है। यह ऑर्गनाइज़ेशन इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को आसान बनाने के लिए गाइडेंस, ज़रूरी सुविधाएँ और पॉलिसी सपोर्ट देकर राज्य के इंडस्ट्रियल और सोशियो-इकोनॉमिक डेवलपमेंट को तेज़ करने में अहम योगदान दे रहा है। इस मौके पर मौजूद लोगों ने iNDEXTb को इस ऐतिहासिक कामयाबी के लिए बधाई दी और राज्य के हर तरह के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए उसके काम की तारीफ़ की।