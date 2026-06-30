सूरत : नगर निगम की 12 समितियों में नए नेतृत्व का ऐलान, चेयरमैन और उपाध्यक्षों की घोषणा

सूरत। सूरत नगर निगम (एसएमसी) के प्रशासनिक ढांचे को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम की 12 वैधानिक एवं विशेष समितियों के चेयरमैन और उपाध्यक्षों के नामों की आधिकारिक घोषणा कर दी है।

लंबे समय से चल रही अटकलों के बाद घोषित इस नई टीम में अनुभव, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, सामाजिक संतुलन और संगठन के प्रति सक्रिय योगदान को प्राथमिकता दी गई है।

पार्टी नेतृत्व की सहमति के बाद घोषित इन नियुक्तियों के साथ अब नगर निगम की विभिन्न समितियां शहर के विकास कार्यों, आधारभूत सुविधाओं और जनहित से जुड़े निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

स्वास्थ्य समिति की जिम्मेदारी अशोक रांदेरिया को सौंपी गई है, जबकि विक्रम देसाई उपाध्यक्ष होंगे।यह समिति नगर निगम के अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी करेगी।

सार्वजनिक निर्माण समिति के चेयरमैन राजेंद्र पटेल तथा उपाध्यक्ष शीतल प्रतीक पटेल बनाए गए हैं। यह समिति सड़क, पुल और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की जिम्मेदारी संभालेगी।

जल समिति की कमान रश्मिबेन साबू को सौंपी गई है, जबकि महेश कुमार मकवाना उपाध्यक्ष होंगे। यह समिति शहर में पेयजल आपूर्ति और जल प्रबंधन से जुड़े कार्यों का संचालन करेगी।

गटर (सीवरेज) समिति के चेयरमैन रवींद्र विट्ठलभाई खेरनार तथा उपाध्यक्ष रजनीत देसाई बनाए गए हैं। मानसून के दौरान जलभराव की समस्या और सीवरेज व्यवस्था में सुधार इस समिति की प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा।

टाउन प्लानिंग समिति की अध्यक्षता महेंद्र देसाई करेंगे, जबकि अशोक मांगीलाल शाह उपाध्यक्ष होंगे। यह समिति नई टीपी योजनाओं और विकास योजनाओं को अंतिम रूप देने का कार्य करेगी।

कानून समिति की जिम्मेदारी मोहिनीबेन राठौड़ को सौंपी गई है जिसमें काव्याबेन पटेल उपाध्यक्ष होंगी। यह समिति नगर निगम के कानूनी मामलों और न्यायालयीन प्रक्रियाओं की देखरेख करेगी। सोशल वेलफेयर एवं आनंद-प्रमोद सांस्कृति समिति में चेयरमैन राजेश राणा, उपाध्यक्ष ईश्वरभाई नरोला।

हॉस्पिटल रिलीफ एवं हेल्थ प्रमोशन समिति में चेयरमैन अलकाबेन पाटिल, उपाध्यक्ष हेमाक्षीबेन चौहान। हाउसिंग एवं पार्क्स समिति में चेयरमैन सुरेशभाई धमेलिया, उपाध्यक्ष विधिबेन चानाभाई राठौड़ । स्लम इम्प्रूवमेंट समिति में चेयरमैन दिग्विजयसिंह बराड़, उपाध्यक्ष वंदनाबेन घोघरी।

लाइट एवं फायर समिति में चेयरमैन सोनूबेन आंबलिया, उपाध्यक्ष सुधाबेन राजेश पांडे। सार्वजनिक परिवहन समिति में चेयरमैन मनीषभाई चिमनभाई पटेल, उपाध्यक्ष रीनासिंह अजीतसिंह राजपूत ।

घोषित सूची में पार्टी ने वरिष्ठ एवं अनुभवी नेताओं के साथ युवा और महिला प्रतिनिधियों को भी प्रमुख जिम्मेदारियां दी हैं। 12 समितियों में कई महत्वपूर्ण पद महिलाओं को सौंपे गए हैं, जिसे संगठन महिला सशक्तिकरण और संतुलित नेतृत्व की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मान रहा है।

नई समितियों से शहर के विकास कार्यों में तेजी आने और नागरिक सुविधाओं के बेहतर संचालन की उम्मीद जताई जा रही है। 7 जुलाई को नए पदाधिकारियों की संबंधित समितियों की प्रथम बैठक में अधिकारिक नियुक्ती होगी और उसके बाद चार्ज संभालेंगे।