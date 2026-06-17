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वडोदरा : रेल संरक्षा में उत्कृष्ट कार्य : वडोदरा मंडल के दो कर्मचारियों को पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक दवारा सम्मानित

सम्मानित कर्मचारियों में वडोदरा मंडल के रामकिशन मीना, लोको पायलट (गुड्स) एवं विजय प्रकाश यादव,सहायक लोको पायलट/ वडोदरा शामिल 

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वडोदरा : रेल संरक्षा में उत्कृष्ट कार्य : वडोदरा मंडल के दो कर्मचारियों को पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक दवारा सम्मानित

पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक रामाश्रय पाण्डेय ने मुंबई स्थित मुख्यालय में विभिन्न मंडलों के कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट संरक्षा कार्यों के लिए सम्मानित किया। इन कर्मचारियों ने अपनी सतर्कता, त्वरित निर्णय क्षमता एवं कर्तव्यनिष्ठा के माध्यम से सुरक्षित एवं निर्बाध रेल परिचालन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सम्मानित कर्मचारियों में वडोदरा मंडल के रामकिशन मीना, लोको पायलट (गुड्स) एवं विजय प्रकाश यादव,सहायक लोको पायलट/ वडोदरा शामिल हैं, जिन्हें रेलवे संरक्षा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए महाप्रबंधक संरक्षा पुरस्कार (GM Safety Award) से सम्मानित किया गया है।

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार रामकिशन मीना,लोको पायलट (गुड्स), दिनांक 18.04.2026 को DFCCIL खंड से होकर गुजरने वाली VDLR/BCNE ट्रेन के संचालन के दौरान, न्यू उधना स्टेशन से गुजरते समय संबंधित कर्मचारी ने गति संकेतक पर अचानक 30 किमी/घंटा की गति सीमा प्रदर्शित होते हुए देखा। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में पूर्व में कोई चेतावनी आदेश जारी नहीं किया गया था। स्थिति की गंभीरता को तुरंत भांपते हुए उन्होंने अत्यंत सतर्कता, सूझबूझ एवं तत्परता का परिचय देते हुए बिना किसी विलंब के ट्रेन की गति को सुरक्षित रूप से निर्धारित सीमा तक नियंत्रित कर लिया। उनकी इस समयोचित एवं विवेकपूर्ण कार्रवाई के परिणामस्वरूप सुरक्षा नियमों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित हुआ तथा किसी भी संभावित असुरक्षित स्थिति को प्रभावी रूप से टाल दिया गया। 

श्री विजय प्रकाश यादव,सहायक लोको पायलट/ वडोदरा, दिनांक 18.04.2026 को दहेज में लोको संख्या 38195 (ASN) का कार्यभार ग्रहण करने हेतु अग्रसर होते समय, यार्ड में लोको में प्रवेश करते हुए संबंधित कर्मचारी ने पैंटोग्राफ में तीव्र चमक (फ्लैश) देखी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने अत्यंत सतर्कता एवं तत्परता का परिचय देते हुए लोको को तत्काल रोक दिया तथा पैंटोग्राफ को नीचे कर दिया। साथ ही, घटना की सूचना उन्होंने तुरंत संबंधित टीएलसी/सीटीओ, बीआरसी को प्रदान की। पश्चात पश्चात संयुक्त निरीक्षण में यह पाया गया कि उक्त समस्या ओएचई के अपर्याप्त रखरखाव के कारण उत्पन्न हुई थी, जिससे संपर्क तार में घिसाव/दोष विकसित हो गया था। उनकी समयोचित सतर्कता एवं त्वरित 
कार्रवाई के फलस्वरूप लोको एवं ओएचई उपकरण को संभावित गंभीर क्षति से सुरक्षित रखा जा सका तथा एक संभावित असुरक्षित स्थिति को प्रभावी रूप से टाल दिया गया।  

महाप्रबंधक रामाश्रय पाण्डेय ने पुरस्कार प्राप्त कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी निष्ठा, सजगता एवं कार्य के प्रति समर्पण पश्चिम रेलवे की मजबूत संरक्षा संस्कृति का प्रतीक है तथा अन्य कर्मचारियों के लिए प्रेरणास्रोत है।

वडोदरा मंडल रेल प्रबंधक राजू भडके ने भी रामकिशन मीना एवं विजय प्रकाश यादव को इस उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए उनके उत्कृष्ट संरक्षा कार्य की सराहना की तथा भविष्य में भी इसी प्रकार सतर्कतापूर्वक कार्य करते रहने हेतु प्रोत्साहित किया।

वडोदरा मंडल को अपने ऐसे कर्तव्यनिष्ठ एवं सजग कर्मचारियों पर गर्व है, जो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी त्वरित एवं विवेकपूर्ण निर्णय लेकर रेल संचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं तथा यात्रियों, रेलवे संपत्ति एवं रेल यातायात की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

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Tags: Vadodara

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