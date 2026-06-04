वडोदरा में सरकारी अभियानों की समीक्षा, इंचार्ज सचिव पी. स्वरूप ने दिए आवश्यक निर्देश

राज्य सरकार के विभिन्न जनकल्याणकारी अभियानों और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा के लिए वडोदरा के इंचार्ज सचिव पी. स्वरूप ने गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में स्वच्छता अभियान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुशासन के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों तथा स्कूल प्रवेशोत्सव की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक में कलेक्टर डॉ. अनिल धामेलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के सुशासन अभियान के अंतर्गत जिले में जनभागीदारी आधारित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत वृक्षारोपण एवं वृक्ष संरक्षण अभियान, 14 जून तक चलने वाला स्वच्छता अभियान, प्रगतिपथ यात्रा, प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन, प्रदर्शनी, जनकल्याण शिविर, विकसित भारत संकल्प सम्मेलन, प्राकृतिक खेती कार्यशाला तथा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

इंचार्ज सचिव पी. स्वरूप ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वडोदरा शहर एवं जिले में व्यापक स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया जाए। विशेष रूप से सड़कों के किनारे जमा कचरा और प्लास्टिक अपशिष्ट को हटाने पर जोर दिया जाए, ताकि आगामी मानसून के दौरान जलभराव की समस्या उत्पन्न न हो। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों से भी कचरा एवं प्लास्टिक वेस्ट हटाने के लिए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

बैठक के दौरान पी. स्वरूप ने आगामी मानसून को देखते हुए आपदा प्रबंधन की तैयारियों की भी समीक्षा की। उन्होंने संसाधनों की उपलब्धता, एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ के साथ समन्वय, तालुका स्तर पर नियंत्रण कक्षों की व्यवस्था तथा नदी किनारे स्थित गांवों में अलर्ट सिस्टम की तैयारियों की जानकारी प्राप्त की।

इसके अलावा उन्होंने स्कूल प्रवेशोत्सव, आंगनवाड़ी प्रवेशोत्सव तथा वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की तैयारियों की भी समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया। बैठक में जिला विकास अधिकारी आनंद पाटिल, रेजिडेंट अतिरिक्त कलेक्टर बी.एस. पटेल, उप वन संरक्षक सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।