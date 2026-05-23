वडोदरा में रोजगार एवं अप्रेंटिस भर्ती मेले का आयोजन, 47 उम्मीदवारों का चयन

वडोदरा के तरसाली स्थित आईटीआई कैंपस में आज रोजगार एवं अप्रेंटिस भर्ती मेले का आयोजन किया गया। यह आयोजन असिस्टेंट डायरेक्टर, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस एवं मॉडल करियर सेंटर, तरसाली द्वारा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया।

भर्ती मेले में 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के SSC, HSC, ITI, BA और B.Com सहित विभिन्न शैक्षणिक योग्यता वाले 123 पुरुष एवं महिला उम्मीदवार शामिल हुए। मेले में वडोदरा की 6 प्रतिष्ठित कंपनियों ने हिस्सा लिया और 125 से अधिक रिक्त पदों के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिए गए।

इस दौरान फिटर, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, पेंटर, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, रिलेशनशिप ऑफिसर, अप्रेंटिस और ट्रेनी जैसे विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई। इंटरव्यू के बाद 47 उम्मीदवारों का चयन किया गया, जिन्हें रु. 14,000 से रु. 22,000 प्रतिमाह तक के वेतन का प्रस्ताव दिया गया।

भर्ती मेले में एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के प्रमुख अल्पेश चौहान ने युवाओं को उनकी योग्यता, अनुभव और रुचि के अनुसार कार्यक्षेत्र चुनने तथा शुरुआती वेतन की चिंता किए बिना कम से कम एक वर्ष तक कंपनी में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने युवाओं से प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, अप्रेंटिसशिप योजना और PMVBRY जैसी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील भी की।

इस अवसर पर कार्यालय के काउंसलर्स ने उम्मीदवारों को विदेश में नौकरी एवं शिक्षा के लिए सुरक्षित और कानूनी माइग्रेशन प्रक्रिया की जानकारी दी। साथ ही, डिफेंस भर्ती परीक्षाओं के लिए नि:शुल्क रेजिडेंशियल ट्रेनिंग स्कीम, स्वरोजगार, करियर गाइडेंस, काउंसलिंग तथा L&T स्किल ट्रेनिंग संबंधी महत्वपूर्ण मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया।

इसके अतिरिक्त, ऑनलाइन नौकरी खोजने और आवेदन करने के इच्छुक युवाओं का अनुबंधम और NCS पोर्टल पर पंजीकरण भी कराया गया, ताकि उन्हें भविष्य में रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त हो सकें।