वडोदरा मंडल की उपलब्धि मुंबई-दिल्ली मेन लाइन पर सीमित ट्रैफिक ब्लॉक में ब्रिज स्ट्रेंथनिंग कार्य सफलतापूर्वक किया पूरा
कार्य के दौरान प्रदर्शित सटीकता, समर्पण और प्रतिबद्धता ने इसे एक अनुकरणीय उपलब्धि बना दिया
पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के इंजीनियरिंग विभाग ने मंडल रेल प्रबंधक राजू भडके के कुशल नेतृत्व में मुंबई - दिल्ली मेन लाइन के सूरत– वडोदरा खंड में स्थित ब्रिज संख्या 566 पर मौजूदा स्टील गर्डर को प्री-स्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट (PSC) स्लैब से सफलतापूर्वक प्रतिस्थापित कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस कार्य के अंतर्गत 12.20 मीटर के तीन स्पैन का प्रतिस्थापन मात्र 3 घंटे के एकल ट्रैफिक ब्लॉक में सफलतापूर्वक पूरा किया गया।
वरिष्ठ मंडल इंजीनियर (समन्वय) सुमित ठाकुर ने बताया कि निर्धारित ब्लॉक अवधि के भीतर इस जटिल एवं चुनौतीपूर्ण कार्य को संपन्न करना वडोदरा मंडल की उत्कृष्ट योजना, तकनीकी दक्षता एवं समन्वय क्षमता का परिचायक है। इस सफलता के पीछे क्रेन संचालन की सूक्ष्म स्तर पर की गई योजना, व्यापक पूर्व-तैयारियाँ तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच प्रभावी समन्वय की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्य के दौरान प्रदर्शित सटीकता, समर्पण और प्रतिबद्धता ने इसे एक अनुकरणीय उपलब्धि बना दिया। विशेष रूप से इंजीनियरिंग विभाग के साथ-साथ टीआरडी (TRD) टीम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अथक प्रयासों से यह कार्य सुरक्षित, सुचारु एवं समयबद्ध तरीके से संपन्न किया जा सका।
पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इस कार्य में 500 टन क्षमता की क्रेन, पोकलेन मशीन, पेवमेंट ब्रेकर, हैंड ब्रेकर, ट्रैक टैम्पिंग मशीन आदि उपकरणों का प्रयोग किया गया। पुल के इस सफल उन्नयन से रेलवे अवसंरचना की सुरक्षा, विश्वसनीयता एवं दीर्घकालिक स्थिरता में वृद्धि होगी तथा यह भारतीय रेल की आधुनिकीकरण और सुरक्षित रेल संचालन के प्रति प्रतिबद्धता को भी सुदृढ़ करता है।