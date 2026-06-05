वडोदरा :  विश्व पर्यावरण दिवस पर भरूच में सांसद मनसुखभाई वसावा ने किया वृक्षारोपण

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल द्वारा "मिशन LiFE (Lifestyle for Environment)" के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण एवं हरित जीवनशैली को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में भरूच रेलवे इंस्टीट्यूट परिसर में विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भरूच के सांसद मनसुखभाई वसावा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

सांसद मनसुखभाई वसावा ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए कहा कि प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण केवल पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का माध्यम नहीं, बल्कि भावी पीढ़ियों को स्वच्छ एवं सुरक्षित भविष्य प्रदान करने का सशक्त प्रयास है। उन्होंने सभी नागरिकों से अधिकाधिक वृक्षारोपण करने तथा दैनिक जीवन में पर्यावरण-अनुकूल आदतों को अपनाने का आह्वान किया।

इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक राजू भडके, अन्य वरिष्ठ मंडल अधिकारी, कर्मचारी एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की तथा मौके पर सभी को माननीय सांसद ने पर्यावरण संरक्षण की शपथ ग्रहण कराते हुए हरित एवं स्वच्छ वातावरण के निर्माण का संकल्प दिलवाया।

विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में वडोदरा मंडल मुख्यालय में भी विविध पर्यावरणीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डीआरएम कार्यालय स्थित बालमंदिर परिसर से पर्यावरण जागरूकता रैली के साथ हुआ, जिसमें मंडल रेल प्रबंधक, पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन (WRWWO) की अध्यक्षा, अपर मंडल रेल प्रबंधक, शाखा अधिकारीगण, रेलवे कर्मचारी, स्काउट एवं गाइड तथा सिविल डिफेन्स कर्मियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण एवं हरित जीवनशैली का संदेश प्रसारित किया गया।

इसके पश्चात स्विमिंग पूल गार्डन क्षेत्र में आयोजित मुख्य समारोह में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मंडल प्रबंधक द्वारा पर्यावरण संरक्षण की शपथ ग्रहण कराई गई एवं पौधारोपण किया। वडोदरा वन विभाग के सहयोग से लगभग 500 पौधों का वितरण किया गया तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया।

कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण विषयक निबंध एवं चित्रकला प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया। सिविल डिफेन्स टीम द्वारा पर्यावरण संरक्षण पर आधारित नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया तथा विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों के लिए पर्यावरण प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। इसके अतिरिक्त BRCY स्थित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में उद्यान अपशिष्ट एवं जैविक कचरे से निर्मित जैविक खाद का वितरण किया गया तथा कर्मचारियों को पौधे वितरित कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया।

पश्चिम रेलवे, वडोदरा मंडल द्वारा आयोजित इन कार्यक्रमों के माध्यम से "मिशन LiFE – Adopt, Adapt and Act" के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया तथा सभी को स्वच्छ, हरित एवं सतत भविष्य के निर्माण में सक्रिय भागीदारी हेतु प्रेरित किया गया।