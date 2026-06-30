सूरत: 35 वर्ष की सेवा के बाद असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट इकबाल कड़ीवाला सेवानिवृत्त, नई सिविल अस्पताल में भावपूर्ण विदाई

सूरत। नई सिविल अस्पताल के असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट इकबाल कड़ीवाला 35 वर्ष की लंबी एवं समर्पित सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर नई सिविल अस्पताल परिवार की ओर से उनके सम्मान में भावपूर्ण विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें चिकित्सा एवं नर्सिंग क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों, चिकित्सकों और कर्मचारियों ने उनके योगदान की मुक्तकंठ से सराहना की।

समारोह में वक्ताओं ने कहा कि कड़ीवाला ने अपने पूरे सेवाकाल में मरीजों की सेवा, नर्सिंग पेशे के विकास और अस्पताल प्रशासन में समन्वय स्थापित करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। मरीजों और अस्पताल प्रशासन के बीच वे हमेशा एक मजबूत कड़ी के रूप में कार्य करते रहे।

गुजरात नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रार डॉ. प्रज्ञाबेन डाभी ने कहा कि इकबाल कड़ीवाला का जीवन मरीजों की सेवा को समर्पित रहा है। उन्होंने नर्सिंग स्टाफ को प्रशिक्षित कर नर्सिंग पेशे को नई पहचान दिलाई और गुजरात के नर्सिंग समुदाय को गौरवान्वित किया।

नई सिविल अस्पताल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. पारुल वडगामा ने कहा कि कड़ीवाला हमेशा गरीब एवं आदिवासी मरीजों की चिंता करने वाले संवेदनशील कर्मयोगी रहे। मरीजों के भर्ती होने से लेकर उनके उपचार तक वे पूरी निष्ठा के साथ कार्य करते रहे तथा डॉक्टरों और कर्मचारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही।

अपने विदाई संबोधन में भावुक हुए इकबाल कड़ीवाला ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन के 35 वर्ष मरीजों की सेवा को समर्पित किए हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य मरीजों को बेहतर उपचार और सुविधाएं उपलब्ध कराना रहा। उन्होंने बताया कि अपने सेवाकाल में वे 95 अंगदान मामलों में सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं।

उन्होंने कहा कि सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद भी उनका जनसेवा का कार्य नहीं रुकेगा। वे गरीब मरीजों, नर्सिंग विद्यार्थियों और सामाजिक कार्यों के लिए पहले की तरह सक्रिय रहेंगे। उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में मिले सहयोग के लिए नई सिविल अस्पताल परिवार, नर्सिंग एसोसिएशन, चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ और शुभचिंतकों का आभार व्यक्त किया।

समारोह में पूर्व डीन डॉ. शैलेंद्र बाजपेयी, TNAI के राष्ट्रीय अध्यक्ष हितेश भट्ट, उपाध्यक्ष दीपकमल व्यास, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. पारुल वडगामा, रजिस्ट्रार डॉ. प्रज्ञाबेन डाभी, डॉ. केतन नायक, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज की प्राचार्य डॉ. इंद्रावती राव, ओल्ड सिविल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. दर्शिता श्रॉफ, डॉ. ओमकार चौधरी, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट नीरजा पटेल, किरण डोमडिया, कमलेश परमार सहित नर्सिंग एसोसिएशन के पदाधिकारी, डॉक्टर, नर्सिंग अधिकारी और बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे।

जनसेवा को समर्पित रहा जीवन

इकबाल कड़ीवाला का सामाजिक जीवन भी उल्लेखनीय रहा है। कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने कोविड वॉरियर के रूप में मरीजों की सेवा की। गरीब परिवारों की सहायता के लिए उन्होंने 'मानव सेवा शववाहिनी ट्रस्ट' की स्थापना में योगदान दिया, जो अंतिम संस्कार संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराता है।

उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उन्हें वर्ष 2010 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। वे द ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया (TNAI) के 13 वर्षों तक अध्यक्ष रहे और वर्तमान में संगठन के सचिव हैं। इसके अलावा वे गुजरात नर्सिंग काउंसिल के उपाध्यक्ष तथा इंडियन नर्सिंग काउंसिल के सदस्य भी रह चुके हैं।

मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट सहित विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़े कड़ीवाला ने पक्षियों के उपचार, उत्तरायण के दौरान घायल लोगों की सहायता तथा अंगदान जागरूकता अभियान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नई सिविल अस्पताल में अब तक हुए 95 अंगदान मामलों में उनकी सक्रिय भूमिका से अनेक जरूरतमंद मरीजों को नया जीवन मिल सका।