सूरत : सिविल अस्पताल में 47 नई व्हीलचेयर और 10 आधुनिक स्ट्रेचर का लोकार्पण

सूरत। स्वास्थ्य मंत्री प्रफुलभाई पानसेरिया के हालिया औचक निरीक्षण के दौरान मरीजों की सुविधा और अस्पताल सेवाओं को प्राथमिकता देने के निर्देशों के बाद सूरत सिविल अस्पताल में 47 नई व्हीलचेयर और ऑक्सीजन सिलेंडर युक्त 10 आधुनिक स्ट्रेचर उपलब्ध कराए गए हैं। इन सुविधाओं का उद्देश्य मरीजों और उनके परिजनों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है।

राज्य सरकार द्वारा आवंटित इन नई व्हीलचेयर और स्ट्रेचरों का लोकार्पण मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. पारुल वडगामा और आरएमओ की उपस्थिति में किया गया।

इस अवसर पर डॉ. केतन नायक, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट नीरजा पटेल, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट इकबाल कड़ीवाला, डॉ. लक्ष्मण तहलानी, डॉ. विनोद वारलेकर, डॉ. भरत पटेल सहित अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारी एवं नर्सिंग स्टाफ मौजूद रहे।

अस्पताल प्रशासन के अनुसार, इमरजेंसी विभाग में 10 ऑक्सीजन-सुविधा युक्त नए स्ट्रेचर और 47 व्हीलचेयर चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेंगे, जिससे मरीजों को त्वरित और सुगम चिकित्सा सहायता मिल सकेगी।

स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए अस्पताल के विभिन्न विभागों में पुराने और क्षतिग्रस्त उपकरणों को हटाकर नए एवं गद्देदार स्ट्रेचर तथा व्हीलचेयर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

साथ ही मरीजों के परिजनों के लिए बैठने की व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, नई चादरें, गद्दे और अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता भी बढ़ाई जा रही है।

अस्पताल प्रशासन ने बताया कि 24×7 ड्यूटी पर तैनात रेजिडेंट डॉक्टरों और स्टाफ के लिए पेयजल की विशेष व्यवस्था की गई है, जबकि महिला चिकित्सकों के लिए अलग विश्राम कक्ष भी तैयार किया गया है।

पोस्टमॉर्टम रूम सहित सभी विभागों में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने और अन्य कमियों को दूर करने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है।

अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, यह उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अस्पताल की गुणवत्ता और मरीजों की सुविधाओं से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग सूरत सिविल अस्पताल को अधिक आधुनिक, सुविधासंपन्न और मरीज-केंद्रित बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं।