सूरत एयरपोर्ट पर इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, उड़ान के दौरान बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर पायलट का त्वरित फैसला

सूरत। अहमदाबाद से मुंबई जा रही इंडिगो एयरलाइंस की एक उड़ान में सोमवार शाम एक बच्चे की अचानक तबीयत बिगड़ने पर पायलट की सूझबूझ से सूरत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। समय रहते चिकित्सा सहायता मिलने से बच्चे को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया।

जानकारी के अनुसार, 29 जून 2026 को शाम करीब 8:20 बजे इंडिगो एयरलाइंस की उड़ान संख्या 6E-7018 अहमदाबाद से मुंबई जा रही थी। इसी दौरान विमान में यात्रा कर रहे मास्टर सौरभ की अचानक तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गया।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विमान में मौजूद दो चिकित्सकों ने बच्चे को तत्काल चिकित्सकीय सहायता देने का प्रयास किया, लेकिन उसकी हालत में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। इसके बाद पायलट ने एहतियात के तौर पर विमान को सूरत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतारने का निर्णय लिया।

एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) से सूचना मिलते ही केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), एयरपोर्ट मेडिकल टीम, इंडिगो एयरलाइंस और अन्य संबंधित एजेंसियों ने तत्काल समन्वय स्थापित कर आपातकालीन तैयारियां पूरी कर लीं।

विमान के सुरक्षित उतरने के बाद मेडिकल टीम ने बच्चे को प्राथमिक उपचार दिया। इसके बाद उसे एम्बुलेंस के जरिए सूरत के सनशाइन हॉस्पिटल भेजा गया, जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में उसका इलाज शुरू किया गया।

घटना के दौरान सीआईएसएफ ने एयरपोर्ट प्रबंधन, एयरलाइन और चिकित्सा टीम के साथ समन्वय स्थापित कर बच्चे को शीघ्र एवं सुरक्षित रूप से अस्पताल पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद इंडिगो की उड़ान संख्या 6E-7018 अपने निर्धारित गंतव्य मुंबई के लिए रवाना हो गई। अधिकारियों के अनुसार, पूरी कार्रवाई त्वरित एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई और इस दौरान सूरत एयरपोर्ट के नियमित परिचालन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा।