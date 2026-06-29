सूरत शहर होमगार्ड्स ने मनाया अंतरराष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस

सूरत शहर होमगार्ड्स द्वारा अंतरराष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कमांडेंट डॉ. प्रफुल्ल शिरोया की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में शहर के 1,347 होमगार्ड्स ने नशे के खिलाफ जनजागरूकता फैलाने और समाज को नशामुक्त बनाने का संकल्प लिया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. प्रफुल्ल शिरोया ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में भारत को नशामुक्त राष्ट्र बनाने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। वहीं गुजरात के उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री हर्ष संघवी द्वारा भी मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ यह केवल एक अभियान नहीं, बल्कि समाज को सुरक्षित बनाने की एक महत्वपूर्ण लड़ाई है।

उन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्ष 26 जून को मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। शराब, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट और अन्य नशीले पदार्थों के बढ़ते सेवन को रोकने के लिए सामाजिक न्याय विभाग द्वारा व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य लोगों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराना और नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार करना है।

कार्यक्रम में सुसंस्कार युवक मंडल के पूर्व अध्यक्ष कालूभाई शेलडिया विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार, शिक्षा, रोजगार और पूरे समाज पर गंभीर प्रभाव डालता है। विशेष रूप से युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता, सही मार्गदर्शन और परिवार का सहयोग जरूरी है।

इस अवसर पर सचिन यूनिट अधिकारी थॉमस पेंढारे, रांदेर यूनिट अधिकारी राकेश ठक्कर, ए-जोन ओसी सुनील मैसूर्या, बी-जोन ओसी विजय राठौड़, सी-जोन ओसी गिरीश पटेल, डी-जोन ओसी जयंती दवे और महिला यूनिट ओसी धोतरुबेन शिंदे ने उपस्थित होमगार्ड्स को नशामुक्ति की शपथ दिलाई। होमगार्ड्स ने संकल्प लिया कि वे स्वयं नशे से दूर रहेंगे और अन्य लोगों को भी नशामुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। साथ ही स्वस्थ, सुरक्षित और नशामुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का प्रण लिया।

कार्यक्रम के दौरान “नशा छोड़ो, जीवन जोड़ो”, “व्यसनमुक्त युवा – विकसित भारत का आधार”, “नशे को कहो ना, स्वस्थ जीवन को कहो हां” और “व्यसन छोड़ो, परिवार को खुशियां दो” जैसे नारों के साथ जनजागरूकता का संदेश दिया गया।

कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सूरत शहर होमगार्ड्स के अधिकारियों, पार्ट-टाइम क्लर्कों, एनसीओ और सभी होमगार्ड्स ने संकल्प लिया कि वे 75 हजार से अधिक लोगों को नशामुक्ति अभियान से जोड़ेंगे और समाज में व्यापक जागरूकता फैलाएंगे। अंत में राष्ट्रगीत “जन-गण-मन” के सामूहिक गायन के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया।