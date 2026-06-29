सूरत : भाजपा का ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महा अभियान-2026’ शुरू

सूरत। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) गुजरात प्रदेश के मार्गदर्शन में आयोजित ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महा अभियान-2026’ के अंतर्गत सूरत महानगर भाजपा का दो दिवसीय मंडल प्रशिक्षण वर्ग ग्रीन पैराडाइज सोसायटी, परुजन विलेज, उभरत रोड पर शुरू हुआ।

इस प्रशिक्षण शिविर में सूरत महानगर के भाजपा कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक कार्यप्रणाली, विचारधारा और विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रतिदिन पांच वार्डों के कार्यकर्ताओं को अलग-अलग सत्रों में विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन दिया जाएगा। प्रशिक्षण कक्षों को पर्यावरण की थीम पर आधारित नाम दिए गए हैं, जिनमें पानी, आकाश, धरती, हवा और अग्नि शामिल हैं। कुल सात सत्रों वाले इस प्रशिक्षण वर्ग में पहले दिन चार तथा दूसरे दिन तीन सत्र आयोजित किए जाएंगे।

उद्घाटन सत्र में भाजपा सूरत महानगर अध्यक्ष परेशभाई पटेल, महापौर मायाबेन मवाणी, स्थायी समिति अध्यक्ष राजन पटेल, विधायक संगीताबेन पाटिल, प्रवीणभाई घोघारी, कांतिभाई बालर, उपमहापौर सुधाकरभाई चौधरी, शासक पक्ष की नेता अल्पाबेन मेहता, दंडक उर्मिलाबेन त्रिपाठी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष झंखनाबेन पटेल, क्षेत्रीय सह-प्रवक्ता हेमालीबेन बोधवाला, पूर्व विधायक वी.डी. झालावाडिया, महासचिव करसनभाई गोडालिया, विरलभाई गिलिटवाला, प्रशिक्षण प्रभारी एवं महासचिव दुर्गाप्रसाद पांडे, प्रशिक्षण समन्वयक शैलेशभाई पटेल, सह-संयोजक पार्थ माधानी, सह-संयोजक जागृतिबेन देसाई सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश द्वार के समीप एक विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें संगठन के इतिहास, विचार और कार्यों को प्रदर्शित किया गया।

इस अवसर पर वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं को संगठन की विचारधारा, ‘राष्ट्र प्रथम’ के संकल्प, सेवा, समर्पण तथा संगठन को और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से मार्गदर्शन दिया। नेताओं ने कहा कि प्रशिक्षित कार्यकर्ता ही किसी भी मजबूत संगठन की सबसे बड़ी ताकत होते हैं।

आयोजकों के अनुसार, इस प्रशिक्षण वर्ग से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा, उत्साह और संगठन के प्रति समर्पण की भावना को और मजबूती मिलेगी। "प्रशिक्षित कार्यकर्ता ही सशक्त संगठन की आधारशिला हैं" के संकल्प के साथ आयोजित यह प्रशिक्षण शिविर कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणादायी एवं मार्गदर्शक साबित हो रहा है।