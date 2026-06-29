‘मैं लकी हूं’, गोविंदा की पत्नी के अफेयर वाले बयान पर जेनेलिया देशमुख का रिएक्शन हुआ वायरल

मुंबई, 29 जून (वेब वार्ता)। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा इन दिनों रियलिटी शो ‘लॉक अप सीजन 2’ में अपने बेबाक बयानों को लेकर लगातार चर्चा में हैं। शो के प्रीमियर एपिसोड में उन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी और गोविंदा के साथ रिश्ते को लेकर कई खुलासे किए। इसी दौरान उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में हीरो और हीरोइन के बीच अफेयर होना कोई नई बात नहीं है।

सुनीता आहूजा का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। अब इस पर अभिनेत्री जेनेलिया देशमुख का रिएक्शन भी सामने आया है। शो के दौरान सुनीता ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में रिश्तों और अफेयर्स की बातें आम हैं। अगर रिश्ते में प्यार और भरोसा हो, तो इंसान कई मुश्किल हालात को भी संभाल लेता है। उनके इस बयान पर शो की होस्ट फराह खान ने रितेश देशमुख की ओर इशारा करते हुए अफेयर को लेकर सवाल किया।

रितेश देशमुख का रिएक्शन

फराह के सवाल पर रितेश देशमुख ने बिना कुछ कहे अपनी गर्दन हिलाकर साफ इशारा दिया कि उनके जीवन में ऐसी कोई बात नहीं है। रितेश का यह रिएक्शन सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया और फैंस ने उनकी ईमानदारी की जमकर तारीफ की। इसके बाद जेनेलिया देशमुख ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें सुनीता आहूजा का बयान और रितेश का रिएक्शन दिखाई दे रहा था।

जेनेलिया देशमुख का कैप्शन

जेनेलिया ने वीडियो के कैप्शन में लिखा कि मैं लकी हूं। उनके इस छोटे से पोस्ट ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरीं और फैंस ने इसे दोनों के मजबूत रिश्ते का प्रतीक बताया। रितेश और जेनेलिया की जोड़ी लंबे समय से बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में गिनी जाती है। दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के साथ मजेदार वीडियो और रोमांटिक पोस्ट साझा करते रहते हैं। उनकी शानदार बॉन्डिंग और पारिवारिक जीवन की झलकियां फैंस को हमेशा पसंद आती हैं।

रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा की शादी

रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा ने साल 2012 में शादी की थी। दोनों ने मराठी और क्रिश्चियन रीति-रिवाजों से विवाह किया था। शादी के बाद भी दोनों का रिश्ता पहले की तरह मजबूत बना हुआ है। जेनेलिया का हालिया पोस्ट भी इस बात का संकेत देता है कि वह अपने रिश्ते में विश्वास और पारदर्शिता को सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।